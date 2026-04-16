Κ. Βελόπουλος στη Βουλή: Υψηλοί τόνοι για υποκλοπές, κράτος δικαίου και πολιτικές ευθύνες

Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ασκώντας κριτική προς την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, με αφορμή τα ζητήματα κράτους δικαίου, υποκλοπών, θεσμικής λειτουργίας και πολιτικής αξιοπιστίας.

Ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι η περιγραφή της κατάστασης στη χώρα «δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αντιφάσεις, φέρνοντας ως παράδειγμα τη στάση απέναντι στην Ευρωπαία εισαγγελέα.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών επανέλαβε ότι το κόμμα του ήταν εκείνο που «αποκάλυψε πρώτο» την υπόθεση, κάνοντας αναφορές σε πρόσωπα και υπηρεσιακούς παράγοντες. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην ΕΥΠ και στον τρόπο λειτουργίας της, ενώ έθεσε ζητήματα ευθύνης της εκτελεστικής εξουσίας.

Στο στόχαστρό του βρέθηκαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγόρησε ότι «σιώπησαν» σε κρίσιμες υποθέσεις και ότι έχουν στηρίξει μεγάλο μέρος της κυβερνητικής νομοθεσίας. Αναφέρθηκε επίσης στη στάση του ΠΑΣΟΚ στο νομοσχέδιο για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ΑΔΑΕ.

Ο κ. Βελόπουλος επανέφερε και την υπόθεση Λαζαρίδη, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του είχε αναδείξει το θέμα ήδη από το 2025. Παράλληλα, έθεσε στο επίκεντρο προβλήματα που αντιμετωπίζουν παραγωγοί και πολίτες σε περιοχές της χώρας, τονίζοντας ότι αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν πραγματικά την κοινωνία.