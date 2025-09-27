Κ. Βελόπουλος: Φοβικός με την Τουρκία ο Κ. Μητσοτάκης

Επίθεση στην κυβέρνηση σε πολλά επίπεδα (ακρίβεια, ΟΠΕΚΕΠΕ, διεθνείς σχέσεις, oμιλία πρωθυπουργού στον ΟΗΕ) εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης,Κυριάκος Βελόπουλος.

Συγκεκριμένα για την ακρίβεια δήλωσε: «Νέα εφεύρεση και πάλι από τη Νέα Δημοκρατία, λόγω της ανικανότητας της να χτυπήσει τα καρτέλ και την ακρίβεια, λέει ότι θα δημιουργήσει μια Ανεξάρτητη Αρχή για να ελέγχει την αγορά, την ώρα που αυτή η Ανεξάρτητη Αρχή θα διοριστεί από την κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε ότι «σκοπός της κυβέρνησης είναι οι ευθύνες για την αποτυχία της να πατάξει την ακρίβεια και τα καρτέλ, να πηγαίνουν σε άλλους και όχι σε αυτήν. Τι να την κάνεις αλλιώς τη δήθεν Ανεξάρτητη Αρχή, πέρα από το βόλεμα των ημετέρων, όταν η πολιτική σου κατά της ακρίβειας δεν έχει αρχή, μέση και τέλος, αλλά η μόνη σου αρχή είναι να υπηρετείς την πλουτοκρατία, τα καρτέλ και την ακρίβεια;».

Αναφερόμενος τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε πως: «Μόνο η παραίτηση Μυλωνάκη δεν λύνει το πρόβλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπολοίπων σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα της διαφθοράς δεν είναι μόνο ο Μυλωνάκης, αλλά όλη η κυβέρνηση, όλη Νέα Δημοκρατία και ειδικά οι “γαλάζιες ακρίδες” που έτρωγαν το χρήμα των αγροτών». Προσέθεσε δε ότι «η λύση είναι μονόδρομος και δεν είναι μόνο η παραίτηση Μυλωνάκη, αλλά η παραίτηση όλης της κυβέρνησης, δήμευση περιουσιών, ανάρτηση των ονομάτων όσων έκλεψαν και φυλακή. Αυτή είναι η λύση που επιμένει η Ελληνική Λύση».

AΚολούθως σχολίασε τις δηλώσεις του Κ. Μητσοτάκη, λέγοντας: «Οι χθεσινές δηλώσεις του πρωθυπουργού αποδεικνύουν ότι είναι εμμονικός με την πράσινη απάτη, τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες και φοβικός με την Τουρκία, σε σχέση με τη μοιρασιά που ο ίδιος είπε για την ευημερία, δηλαδή για μοιρασιά των κοιτασμάτων και συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, ανατολικά της Κρήτης και νοτίως του Καστελλορίζου», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για τη χθεσινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τόνισε επίσης: «Ταυτόχρονα, συνάντησε όλους τους σφαγείς των χριστιανών και κανέναν σοβαρό πολιτικό ηγέτη. Η εικόνα του πρωθυπουργού ήταν εικόνα φτωχού συγγενή, που ξεπουλάει τη χώρα στην Τουρκία και εκθέτει την Ελλάδα διεθνώς. Ρεζίλι και θλίψη!».