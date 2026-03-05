Κ. Τσουκαλάς: Το μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Για ένα “μεγάλο φαγοπότι της συμβουλοκρατίας που εκτυλίσσεται υπό την αιγίδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη”, κάνει λόγο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε δήλωσή του.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι αυτό το αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες η έντυπη έκθεση του Vouliwatch σε συνεργασία με το Solomon. Ειδικότερα, “αποκάλυψε πως από το 2017 έως το 2025, το ελληνικό Δημόσιο έχει συνάψει χιλιάδες συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ με ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως με διαδικασία απευθείας αναθέσεων”. Όπως σημειώνει, “την ίδια περίοδο που οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στα υπόλοιπα βασικά αγαθά, το ελληνικό κράτος δαπανά 1,56 δισεκατομμύρια ευρώ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες από ιδιωτικές εταιρείες”.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι “η έκθεση καταγράφει 3.079 συμβάσεις συνολικής αξίας 1,55 δισ. που μοιράστηκαν σε 1.266 εταιρείες, χωρίς να υπολογίζει τις επιπλέον συμβάσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών με τίμημα μικρότερο από 15.000 ευρώ”. Επιπλέον, “από την έκθεση προκύπτει πως μόλις το 1% των αναδόχων απορροφά το 96% των χρημάτων που δόθηκαν, δηλαδή δώδεκα εταιρείες έλαβαν περίπου 1,5 δισ.” και “το 62% των συμβάσεων φαίνεται να έχει δοθεί με απευθείας ανάθεση, χωρίς κανένα διαγωνισμό”.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι “η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει”: “Για ποιο λόγο φορείς του Δημοσίου και υπουργεία παραδίδουν κρίσιμες αρμοδιότητες και λειτουργίες του κράτους σε ιδιώτες και μάλιστα με δυσθεώρητες αμοιβές; Ποιος αποφάσισε και γιατί τη σιωπηλή μετατόπιση εξουσίας εκτός του θεσμικού κορμού του κράτους και χωρίς διαφάνεια;”.

“Η διαφάνεια, ο έλεγχος και η λογοδοσία είναι βασικά συστατικά μιας έντιμης και δημοκρατικής διακυβέρνησης”, υπογραμμίζει, σχολιάζοντας ότι “η κυβέρνηση Μητσοτάκη την ίδια στιγμή που αρνείται τον 13ο μισθό στο Δημόσιο, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, το ΕΚΑΣ στους χαμηλοσυνταξιούχους, την τιμαριθμική αναπροσαρμογή και τη μείωση των έμμεσων φόρων, επιλέγει να σκορπά πάνω από 1,56 δισ. σε ελάχιστες εταιρείες δήθεν για να συμβουλεύουν το κράτος”. “Αντί να στηρίξει την υγεία, την παιδεία και τις υποδομές, επιτρέπει σε ιδιωτικές εταιρείες να θησαυρίζουν μέσα από δημόσιες συμβάσεις”, σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς και ρωτά καταληκτικά: “Θα απαντήσει η κυβέρνηση στις αποκαλύψεις ή θα κάνει ως συνήθως πως δεν ξέρει, δεν είδε, δεν άκουσε;”.