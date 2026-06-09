Κ. Τσουκαλάς: Σταθερότητα και ΝΔ είναι έννοιες αντιθετικές

“Νέα Δημοκρατία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα είναι έννοιες αντιθετικές. Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία”, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στον ρ/σ Real Fm, για να τονίσει πως “είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα και για να αλλάξουν τα πράγματα, με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει”.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο κόμμα και αν θα ήταν πρόθυμο να συνεργαστεί, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι “αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει το bonus και έχει το bonus το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει το σενάριο”. “Αν το bonus το έχει το πρώτο κόμμα, ακόμα και να ήθελε το δεύτερο κόμμα να συνεργαστεί με το τρίτο, το τέταρτο – ξέρουμε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άρα, δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια”, τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε ότι είναι κοινός τόπος ότι ο κόσμος περνούσε καλύτερα επί ΠΑΣΟΚ και πως παρότι έγιναν λάθη και παραλείψεις σε μια μεγάλη κυβερνητική πορεία, “η συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ είναι τεράστια και στις υποδομές και στη δημόσια υγεία και στο κράτος πρόνοιας και στο βιοτικό επίπεδο και στις μεγάλες εθνικές επιτυχίες”. Είπε ότι “τα νούμερα” “δείχνουν καθαρά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη μεγάλη ευθύνη για την εκτόξευση του δημοσίου χρέους”.

Σημείωσε πως “το βασικό που έχει ανάγκη η χώρα είναι μια δύναμη που μπορεί να ενώνει τους Έλληνες. Μια δύναμη η οποία δεν θα βασίζει τη δύναμή της στον διχασμό”. Προσέθεσε ότι “σήμερα βλέπουμε δυνάμεις οι οποίες δημιουργούν τεχνητές πολώσεις, που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα -αυτών που περνάει η κοινωνία- απλά και μόνο για να μιλάνε για το παρελθόν και να δημιουργούν την αίσθηση μιας σύγκρουσης που δεν είναι υπαρκτή”. Τόνισε ότι τα μεγάλα θέματα τα έβαλε στην ατζέντα τα τελευταία χρόνια το ΠΑΣΟΚ, τα οποία και είναι πυρήνες της αντιπολιτευτικής τακτικής του. Ανέφερε επιπλέον ότι η συνέπεια, η μεθοδικότητα και η αξιοπιστία είναι τα κλειδιά για να εγγυηθεί κανείς τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών με σιγουριά και ασφάλεια, χωρίς να μπει η χώρα σε περιπέτεια.

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις και αν προβληματίζεται το ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι “αν λάβουμε υπόψιν μας τη σημερινή δημοσκόπηση, δείχνει ήδη ότι υπάρχει μια πορεία ξανά ανόδου του ΠΑΣΟΚ. Η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει το ΠΑΣΟΚ στο 14,7% και το κόμμα του κ. Τσίπρα στο 16%. Άρα, εγώ δεν θα πω ποια είναι σωστή ή ποια όχι, αν είναι καλή αυτή ή αν είναι κακές οι άλλες…”. Πρόσθεσε ότι “το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα start-up πολιτικό σχήμα, χωρίς πολιτικό προσωπικό και σχέδιο, με ένα σύνθημα”, αλλά “κόμμα με σχέδιο, ένα κόμμα με πρόγραμμα, ένα κόμμα με ομάδα που μπορεί να κυβερνήσει αύριο” και πως όλα αυτά “είναι τα κλειδιά τα οποία πολύ γρήγορα θα δείξουν και την επανασυσπείρωση του ΠΑΣΟΚ και άνοδο”.

Όσον αφορά την ερώτηση περί “πολιτικού κενού”, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι “για να υπάρχει κενό, πρέπει αυτός που θα έρθει, να πει ”εγώ λέω κάτι διαφορετικό”. Για παράδειγμα, στη ΝΔ, ο κ. Σαμαράς λέει κάτι διαφορετικό στην εξωτερική πολιτική απ’ ό,τι λέει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν έχω δει να λέει κάτι διαφορετικό, ιδιαίτερα, από αυτά που ήδη έλεγε το ΠΑΣΟΚ και έκανε αντιπολίτευση”. Πρόσθεσε ότι “το να έρθει κάποιος και να επαναλάβει αυτά που είναι θέσεις άλλου κόμματος, με μικρές διαφορές, χωρίς μάλιστα γωνίες, χωρίς ρήξεις με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, και απλά με ένα άλλο αμπαλάζ, η άποψή μου είναι ότι αυτό δεν μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια όσον αφορά την διαπερατότητά του στο εκλογικό σώμα”.