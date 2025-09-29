Κ. Τσουκαλάς: Προχωράμε με προγραμματικό λόγο, με το σχέδιο και με την αντιπαράθεσή μας με τη Νέα Δημοκρατία

Στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού ΑΘΗΝΑ 9,84 παραχώρησε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Για την ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σχέση των δύο χωρών έκανε λόγο ο κ. Τσουκαλάς εξηγώντας ότι «το πρόβλημα με το φιάσκο της Νέας Υόρκης είναι πως υπάρχει μια εικόνα ότι η Τουρκία είναι πια μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη που όλοι τη λογαριάζουν σαν εταίρο – και οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι την θέλουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας- ενώ την ίδια στιγμή η χώρα μας μοιάζει να έχει ολοένα και πιο μικρή επιρροή σε αυτές τις διαδικασίες και αυτό είναι προφανώς ένας αρνητικός οιωνός.

Εμείς θέλουμε τα ελληνοτουρκικά θέματα να θεωρούνται ευρωτουρκικά ζητήματα και φυσικά έχουμε επενδύσει και σε μία συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη δεν επιβεβαιώθηκε η στρατηγική της κυβέρνησης για “ήρεμα νερά” και κατευνασμό».

«Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό: εφόσον έχουμε τη συμφωνία με τη Chevron, να προχωρήσουμε άμεσα και να γίνει η πόντιση του καλωδίου» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου.

Παράλληλα, με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με ολοένα και περισσότερα στοιχεία να βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολίασε πως «παρόλο που η κυβέρνηση έλεγε ότι αυτή θα είναι μία εξεταστική επιτροπή άλλου τύπου και ότι αν προκύψουν στοιχεία θα πάμε σε προανακριτική, -παρόλο που εμείς είχαμε ισχυρές ενστάσεις-, βλέπουμε ότι για ακόμη μία φορά δε θέλει να έρθει σε αυτή την διαδικασία κανένας κρίσιμος μάρτυρας».

«Όταν αρνείται να έρθει ο κ. Μυλωνάκης ενώ πια προκύπτει ξεκάθαρα ότι εκείνος είχε κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και είχε κεντρικό ρόλο στο να ενημερώνει πολιτικά πρόσωπα για τις επισυνδέσεις, να ενημερώνει τον κ. Μπουκώρο – έτσι λέει ο κ. Σαλμάς- ότι τον παρακολουθούσε και άρα δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί, όταν ο κ. Μυλωνάκης είναι άφαντος εδώ και τρεις μέρες, όλα αυτά δημιουργούν σκιές. Αν δεν ήταν ο κ. Μυλωνάκης, να μας πει ο κ. Μπουκώρος ποιος τον ενημέρωσε.

Είναι νόμιμο στο Μέγαρο Μαξίμου να γνωρίζουν ότι γίνονται επισυνδέσεις; Ο Πρωθυπουργός γνώριζε για τη δραστηριότητα Υπουργών και συνεργατών του να ενημερώνουν πολιτικά πρόσωπα ότι παρακολουθούνται; Όταν ενημερώνεις κάποιον ότι παρακολουθείται δεν παρεμποδίζεις το έργο της δικαιοσύνης; Η κα Σεμερτζίδου, ο Φραπές και ο Χασάπης δεν έχουν σχέση με τις παθογένειες που θέλει να έρθει και να ελέγξει η εξεταστική;» αναρωτήθηκε και κατέληξε ότι «κάποιος πρέπει να μας τα πει όλα αυτά».

«Ακόμα είναι νωρίς. Εμείς, παρόλο που εκφράσαμε από την αρχή τον φόβο μας ότι η εξεταστική θα λειτουργήσει ως πλυντήριο, θέλουμε να γίνει πραγματική έρευνα. Εμείς θέλουμε κάθε διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα να μπορεί να βγάζει συμπεράσματα που θα μας κάνουν σοφότερους για προβλήματα. Η κυβέρνηση από την άλλη είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει αυτό το στόχο», απάντησε ερωτηθείς για πιθανή αποχώρηση το ΠΑΣΟΚ από την εξεταστική επιτροπή.

Για το ζήτημα των Τεμπών και πιο συγκεκριμένα για το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «δε βλέπω λόγο να μην υπάρξει ολική ικανοποίηση του αιτήματος του κ. Ρούτσι. Μάλιστα με δεδομένο ότι με το ίδιο άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας διατάσσεται η εκταφή είτε είναι για τοξικολογικό έλεγχο είτε για ταυτοποίηση και αφού τον ίδιο χρόνο παίρνει, γιατί να υπάρχουν σκιές; Προφανώς αφορά στη δικαιοσύνη αλλά κάθε πράξη της δικαιοσύνης προφανώς και αξιολογείται και η άποψή μας είναι ότι πρέπει να μην υπάρχει καμία σκιά σε αυτή την υπόθεση».

Ταυτόχρονα, για τη στάση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής στο ζήτημα των Τεμπών επισήμανε ότι «εμείς δεν θέλουμε να εργαλειοποιήσουμε την οργή που υπάρχει γύρω από την τραγωδία των Τεμπών. Ο αγώνας των γονιών δεν είναι ένας αγώνας που πρέπει να εκμεταλλευτούν τα πολιτικά κόμματα. Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ σαφές. Έμπρακτα έχουμε στηρίξει τον αγώνα αυτόν με δύο προτάσεις δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης και με προανακριτικές επιτροπές.

Μάλιστα όσοι έχουν πάει ενώπιον της δικαιοσύνης για την υπόθεση αυτή έχουν πάει με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τριαντόπουλος και ο κ. Καραμανλής, ακόμα και με τον κουτσουρεμένο τρόπο που πάνε, πηγαίνουν μετά από πρωτοβουλίες δικές μας. Είναι άλλο πράγμα ένα κίνημα κοινωνικό που θέλει αλήθεια και δικαιοσύνη, και στο οποίο στεκόμαστε δίπλα, και άλλο πράγμα τα πολιτικά κόμματα που πρέπει να έχουν μια ολιστική προσέγγιση για την κοινωνία που θα αφορά και στο κράτος και στην οικονομία και στη δικαιοσύνη και στην κοινωνική πολιτική».

Σε ερώτημα σχετικά με τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε ότι «εμείς δεν ετεπροσδιοριζόμαστε αλλά προχωράμε με προγραμματικό λόγο, με το σχέδιο και με την αντιπαράθεσή μας με τη Νέα Δημοκρατία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να πέφτει παρά τα κονδύλια που μοίρασε στη ΔΕΘ και το ΠΑΣΟΚ, αν και λίγο, ανεβαίνει σταθερά . Υπάρχει δηλαδή μία καλή αποδοχή του σχεδίου που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης» και επέλεξε να σταθεί σε τρία ποιοτικά στοιχεία:

«Πρώτον, όσοι θέλουν η κυβέρνηση με κεντρικό κορμό τη Νέα Δημοκρατία άλλοι τόσοι θέλουν το ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για ποσοστά πέριξ του 30%. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι η επιλογή του κόσμου είναι είτε κυβέρνηση με κορμό τη ΝΔ και ενδεχομένως αγκαλιά με την ακροδεξιά ή κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα δώσει προοδευτική απάντηση στα θέματα της κοινωνίας, της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής.

Δεύτερον, το αίτημα για πολιτική αλλαγή εγκρίνεται από το 63% των ερωτηθέντων .Το αίτημα που το ΠΑΣΟΚ έβαλε στο τραπέζι – δε λέω ότι όλοι αυτοί λένε ΠΑΣΟΚ αλλά ότι το μήνυμα έχει γίνει αποδεκτό και απλά ο κόσμος δεν έχει ακόμα κατασταλάξει στον φορέα τότε αυτό που εμείς έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μεθοδικά και συνεχίζουμε να επικοινωνούμε το ολοκληρωμένο κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Πιστεύουμε ότι την κρίσιμη στιγμή ο κόσμος θα αξιολογήσει θετικά την πρόταση μας και θα κρίνει ότι εμείς είμαστε ο φορέας της πολιτικής αλλαγής.

Τρίτον, στο ερώτημα αν συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές, πάλι υπάρχει πλειοψηφική αποτύπωση».

Για την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ που αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό, ο Εκπρόσωπος Τύπου είπε ότι «παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ επικοινωνεί τις προτάσεις του αλλά δεν φτάνουν πάντα στον κόσμο και αυτό είναι κάτι που και εμάς πρέπει να προβληματίσει και πρέπει να δούμε πως γίνεται ο δημόσιος διάλογος.

Παράλληλα, στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, που παρουσιάσαμε αναλυτικά το πλάνο μας, εξαγγείλαμε την επαναφορά της προστασίας α’ κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010 με συγκεκριμένα κριτήρια , την παρέμβαση στο ελβετικό φράγκο, το να υπάρχουν γραφεία των servicers σε κάθε γωνιά της χώρας ώστε να μην είναι απρόσωπα και να έχουν ποινές, αν δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες και αν δεν ενημερώνουνε τους δανειολήπτες. Επίσης έχουμε πει ότι θα θεσπίσουμε την υποχρεωτική συμμετοχή των servicers στον εξωδικαστικό μηχανισμό με πρόταση ανεξάρτητα από κριτήρια εισοδήματος».