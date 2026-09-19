Κ. Τσουκαλάς: «Πριν τη δημοσκοπική ανατροπή στην πρόθεση ψήφου έρχεται η ανατροπή στα ποιοτικά στοιχεία

«Κάθε φορά πριν έρθει η ανατροπή στην πρόθεση ψήφου, έρχεται η ανατροπή στα ποιοτικά στοιχεία. Ήρθε ήδη. Το ΠΑΣΟΚ έχει σχέδιο και στελέχη για να φέρει την πολιτική αλλαγή», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στο Open, μιλώντας για το πολιτικό περιβάλλον μετά τη ΔΕΘ.

Ανέφερε ότι είδε και τη σημερινή δημοσκόπηση στην εφημερίδα Παραπολιτικά «όπου το ΠΑΣΟΚ μέσα σε μια εβδομάδα ανεβαίνει περίπου μία μονάδα και η διαφορά πια με την ΕΛΑΣ είναι σχεδόν στις 2 μονάδες». Πρόσθεσε ότι «τα ποιοτικά στοιχεία σε όλες τις μετρήσεις δείχνουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ πήγε καλά και ο κόσμος κατάλαβε πως είναι ο πιο καλά προετοιμασμένος αρχηγός, με άρτια ομιλία και με πρόγραμμα κοστολογημένο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε το «άναρχο τοπίο και την απουσία ελέγχων στις δομές υγείας, που αποκαλύφθηκε με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη». Είπε ότι η κυβέρνηση κατήργησε το ΣΕΥΥΠ και τόνισε ότι πρέπει να δούμε πόσοι έλεγχοι έγιναν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας το διάστημα των επτά ετών της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αν υπήρχαν ανακλήσεις αδειών, αν το ΚΕΣΥ έχει κάνει επίσης ελέγχους για παραπλανητικές διαφημίσεις.

Σημείωσε ότι «το κεντρικό πολιτικό ζήτημα είναι τι έγινε επί επτά χρόνια σε έναν τομέα όπου η διαφήμιση έχει απογειωθεί. ‘Αρα υπάρχει αυξημένη ορατότητα αυτών των επιχειρήσεων και είναι εύκολο να ελεγχθούν». Σχολίασε ότι καλή είναι η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά χρειάζονται έλεγχοι και κυρώσεις, «δεν αρκεί η χαρτογράφηση της ατιμωρησίας».

Μίλησε για αντιφατικές τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας και συγκεκριμένα ανέφερε πως «ο υπουργός τη μια λέει ‘κακώς καταργήσαμε το ΣΕΥΥΠ’, την άλλη λέει ότι δεν καταργήθηκε, μετά πως φτιάχνει μια επιτροπή να ερευνήσει το περιστατικό, κατόπιν δηλώνει ότι το κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».

Ως προς το ζήτημα της χρονολογικής σειράς της γνωριμίας του υπουργού Μετανάστευσης, Θ. Πλεύρη, με το ζεύγος των κατηγορούμενων ιατρών, ο κ. Τσουκαλάς έθεσε ζήτημα αξιοπιστίας του υπουργού, υπογραμμίζοντας: «Εμείς δεν εγκαλούμε τον κ. Πλεύρη για κάποια ευθύνη συγκεκριμένη αυτή τη στιγμή στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί κάτι τέτοιο μας απάντησε. Εμείς όταν τέθηκε το ζήτημα ότι είχε μιλήσει στο τηλέφωνο με τον κατηγορούμενο, δεν το κάναμε θέμα, -οποιοσδήποτε μπορεί να γνωρίζει τον οποιονδήποτε-. Ποιο είναι το πρόβλημα; Οτι ο κ. Πλεύρης -και σε εσάς εδώ στο ΟΡΕΝ την Τετάρτη- δήλωσε ότι γνώρισε τον γιατρό το 2016 στη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας του.

Από τα έγγραφα προκύπτει, όμως, ότι υπήρχε στενή σχέση από το 2012. Δεν ιδρύεις με οποιονδήποτε ένα σωματείο ξαφνικά».

Σημείωσε πως «για ποιο λόγο ο κ. Πλεύρης δεν είπε την αλήθεια, δεν το ξέρουμε εμείς αλλά οφείλει να το απαντήσει ο υπουργός» και πως το ΠΑΣΟΚ από́ την πλευρά του κατέδειξε «ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας: για ποιο λόγο δεν είπε την αλήθεια; Για ποιο λόγο ένας υπουργός να μην πει την ακριβή αλήθεια; Ερωτήματα θέτουμε».