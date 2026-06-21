Κ. Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια, που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Όπως ανέφερε, «η πλατφόρμα #posokanei, για την οποία επιχαίρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο ΧΑΝΕΙ από τον μισθό του για να αγοράσει το πανάκριβο βασικό καλάθι του νοικοκυριού».

Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε ότι «η συγκεκριμένη επιλογή της κυβέρνησης ενημερώνει, επίσης, τον πολίτη πόσα ΔΕΝ έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης στα επτά χρόνια διακυβέρνησης του, με αποτέλεσμα να σπάει η χώρα μας τα ρεκόρ πληθωρισμού και ακρίβειας».

«Θα ήταν χρήσιμο σε μια επόμενη ανάρτησή του να ομολογήσει στον ελληνικό λαό ότι απέτυχαν αλλεπάλληλες επικοινωνιακές εξαγγελίες πλατφορμών, καλαθιών, επιστολών στην Κομισιόν για την αισχροκέρδεια των πολυεθνικών», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και τόνισε: «Ο πρωθυπουργός προσπαθεί να διαχειριστεί επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί το εισόδημα των πολιτών».

Σύμφωνα με τον ίδιο, με πλατφόρμες καταγραφής δεν λύνουν το πρόβλημα της ακρίβειας, αντιθέτως απαιτούνται αποφασιστικές πολιτικές που διασφαλίζουν την πρόσβαση κάθε πολίτη σε βασικά αγαθά, προσιτά φάρμακα, υγειονομική περίθαλψη και πραγματικό έλεγχο της αγοράς.

«Όταν υπάρχουν στρεβλώσεις και καρτέλ το #posokanei αποτελεί την ψηφιακή επιβεβαίωση των αποτυχημένων παρεμβάσεων στο υψηλό κόστος ζωής και στέγασης», επεσήμανε ο κ. Τσουκαλάς και υπογράμμισε: «Άλλο πολιτική διαχείριση και άλλο Πολιτική Αλλαγή».