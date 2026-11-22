«Ο πρωθυπουργός σήμερα με περίσσιο θράσος πανηγυρίζει για την υπερφορολόγηση και τη λεηλασία του εισοδήματος της ελληνικής κοινωνίας. Περιφέρει τα υπερπλεονάσματα που έφερε η πολιτική του, όχι από την ανάπτυξη αλλά από τον συνδυασμό της κρατικής κερδοσκοπίας των έμμεσων φόρων και της εκτίναξης των τιμών», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «προπαγανδίζει το “ χάρτινο” success story, αλλά δεν σχολιάζει τις δυσοίωνες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία, που βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς. Προφανώς, γιατί η αλήθεια δεν τον βολεύει. Και όταν η αλήθεια γκρεμίζει το ψευδo-αφήγημα του, για τον κ. Μητσοτάκη φταίει η αλήθεια».

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ 1,8% για το 2026, 1,5% για το 2027 και ακόμα λιγότερο το 2028. Αναδεικνύει πως η αύξηση του ΑΕΠ στη χώρα ήταν προσωρινή και άμεσα τροφοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αποκαλύπτει πως η απόκλιση από τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες διαιωνίζεται. Η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις επενδύσεις δεν έχει καμία σχέση με αυτά που η κυβέρνηση προβλέπει. Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορεί την κυβέρνηση για δημιουργική λογιστική για προεκλογικούς λόγους».

Πρόσθεσε πως η απόλυτη αποτυχία της Νέα Δημοκρατίας στους μακροοικονομικούς δείκτες αφορά την αρνητική δημογραφική προβολή, το άνοιγμα της ψαλίδας με την Ευρώπη ως προς την παραγωγικότητα, όπου η χώρα κατέστη ουραγός των ουραγών επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και το έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών.

«Ο λογαριασμός βγαίνει μόνο για τους κολλητούς, ενώ η κοινωνία ασφυκτιά», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επιμένοντας σε απαντήσεις από τον κ. Μητσοτάκη, γιατί απέρριψε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των ηλικιακών κριτηρίων για το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.

«Η Ελλάδα χρειάζεται άλλη πολιτική, όχι μία από τα ίδια. Δεν θα δώσουν τη λύση αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα, αυτοί που υπονόμευσαν το μέλλον της νέας γενιάς», παρατήρησε ο κ. Τσουκαλάς και υπογράμμισε: «Κύριε Μητσοτάκη, ξέρετε καλά πως οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν θέλουν να συνεχιστεί η ίδια πορεία. Μην περιμένετε συγχωροχάρτι. Δεν θα διασωθεί η Νέα Δημοκρατία ούτε με ταύτιση με την ακροδεξιά που στρατηγικά επιλέγει, ούτε με τον διχασμό, ούτε επιλέγοντας αντίπαλο».

Συμπλήρωσε καταλήγοντας πως «η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ θα βάλει τέλος στη διαφθορά και θα ανατάξει το κοινωνικό κράτος. Θα δώσει την ανάσα, που έχει ανάγκη η κοινωνία για ένα καλύτερο μέλλον».