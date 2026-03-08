Κ. Τσουκαλάς: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων – Η πλειοψηφία των πολλών και αγνοημένων έχει επιλογή, το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή»

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων, ο πρωθυπουργός των ελίτ», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει στη σχετική δήλωσή του: «ο πρωθυπουργός, με τη σημερινή του ανάρτηση, δεσμεύεται να αντιμετωπίσει “με ετοιμότητα και αποφασιστικότητα κάθε αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την τελευταία αναταραχή είτε αυτή θα αφορά την αγορά ενέργειας είτε τις ανατιμήσεις αγαθών”. Προφανώς, είτε απευθύνεται σε πολίτες άλλης χώρας είτε ζει σε εικονική πραγματικότητα, όταν αγνοεί ότι στη χώρα που κυβερνά επί επτά χρόνια ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός ροκανίζοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών, οι τιμές των τροφίμων έχουν απογειωθεί και η πρόσβαση των πολιτών στη φτηνή ενέργεια είναι απαγορευμένη».

«Μάλιστα, το κάνει και χειρότερο δηλώνοντας στην ανάρτησή του ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας “έχει τη γνώση και τη βούληση να παρέμβει σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας”, όταν επί των ημερών του η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια κάνουν πάρτι», προσθέτει.

Εν κατακλείδι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υποστηρίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός των λίγων και ευνοημένων, ο πρωθυπουργός των ελίτ», για να τονίσει ότι «η πλειοψηφία των πολλών και αγνοημένων έχει επιλογή, το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική αλλαγή».