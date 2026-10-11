Κ. Τσουκαλάς: Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό, που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο

«Ο Πρωθυπουργός είναι πλέον και κατά δική του ομολογία σε τροχιά αποχώρησης. Το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία, προχθές ζήτησε 25% για να παραμείνει Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας», σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Οι πολίτες ξέρουν πως στον πήχη της βελτίωσης της καθημερινότητας τους, ο κ. Μητσοτάκης πέρασε από κάτω και απέτυχε», πρόσθεσε και συνέχισε: «Ποιο είναι το “μνημειώδες” επίτευγμα για το οποίο περηφανεύεται; Ότι ζητά από την Ευρώπη να επιτραπεί στη χώρα να ξοδέψει πάνω από 1 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε πως πολλά έργα σε τομείς όπως αποθήκευση, εξοικονόμηση, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, ήταν ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όμως, η κυβέρνηση απέτυχε οικτρά να απορροφήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας

Υποστήριξε ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την κάλυψη κυβερνητικών αστοχιών δεν είναι δωρεάν και πως φορτώνει στους πολίτες το τεράστιο κόστος της αποτυχίας σου.

Ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι ο κ. Μητσοτάκης εχθρεύεται τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αφού απέρριψε χωρίς εξηγήσεις την πρόταση που κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για υιοθέτηση του ιταλικού μοντέλου με μείωση του ΕΦΚ μέσω του μηχανισμού επιστροφής στην αγορά της πρόσθετης είσπραξης των υπερεσόδων από τον ΦΠΑ, ενώ όπως ανέφερε, την αποδέχθηκε σε συνέντευξή του ο πρώην στενός του συνεργάτης Γιάννης Μπρατάκος, ο οποίος αποδομεί το σύνολο της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης.

«Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που θα διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη, θα εγγυάται χρηματοδοτικά εργαλεία για όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο για τα ολιγοπώλια.

Και έναν Πρωθυπουργό, που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, όχι Πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους “βαρόνους” της παράταξης του», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.