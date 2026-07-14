Κ. Τσουκαλάς: Η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης που προτείνουμε, θα αυξήσει πραγματικά τις συντάξεις

Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους συνταξιούχους, που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον ρ/σ Real Fm.

«Δεσμευόμαστε για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ και την αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης», επανέλαβε. Τόνισε ότι «η αύξηση στα ποσοστά αναπλήρωσης είναι η πραγματική αύξηση στις συντάξεις, που παράλληλα θα αιμοδοτήσει με εισφορές το ασφαλιστικό σύστημα, άρα θα αυξήσει την εισπραξιμότητα». Είπε ότι «τα ποσοστά αναπλήρωσης, αν από 50% πάνε στο 60%, συμπαρασύροντας τα ενδιάμεσα κλιμάκια, σημαίνει αύξηση, η οποία μπορεί να φτάνει και τα 100 ευρώ». Τόνισε ότι συνεπώς μιλάμε για πολύ μεγάλες διαφορές μελλοντικά και βέβαια για πολύ μεγαλύτερο κύκλο εισφορών σήμερα, «διότι κάποιος που σήμερα είναι επαγγελματίας και επιλέγει την χαμηλή κατηγορία, όπως επιλέγει περίπου το 90%, αν γνωρίζει ότι πληρώνοντας μια άλλη κατηγορία θα πάρει πραγματικά μεγαλύτερη σύνταξη, θα το επιλέξει».

Σχετικά με «τη θεραπεία των αδικιών» του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις αναπηρίας, υπογράμμισε: «Αν υπάρχει 20ετία, ακόμα και 97% αναπηρία, να παίρνεις στο 80% της εθνικής. Είναι 50% και η 20ετία να παίρνεις στο 75% από το 50 που είναι σήμερα, σημαίνει 100 έως 112 ευρώ αυξημένη αναπηρική σύνταξη. Είναι μέτρα τα οποία πραγματικά στηρίζουν».

Απαντώντας αν δημοσιονομικά αντέχει η οικονομία τη χορήγηση της 13ης σύνταξης, ο Κ. Τσουκαλάς σημείωσε τα εξής: «Δύο δισ. λέει η κυβέρνηση ότι είναι ο δημοσιονομικός χώρος στο τέλος του χρόνου. Η συνολική μας παρέμβαση είναι 1, 1 δισ. την πρώτη χρονιά. Άρα το ερώτημα, που θα βρούμε τα λεφτά, τα λεφτά αυτά υπάρχουν σήμερα». Απαντώντας για το αν το ΠΑΣΟΚ θα πάει το πρόγραμμά του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός στην πράξη δεν αμφισβήτησε τα νούμερα που λέμε. Απλά έβαλε μέσα φόρους και εισφορές και δεν αφαίρεσε τα 100 εκατομμύρια των αναδρομικών που δεν αφορούν την 13η σύνταξη». «Άρα, έκανε απλά μια αλχημεία. Δεν διαφωνεί πρακτικά στο καθαρό κόστος. Αέρα πουλάει». «Δεύτερον», συνέχισε, «παγιδεύτηκαν στο ψέμα τους», γιατί -όπως ανέφερε- ενώ είπαν για το Γενικό Λογιστήριο, ο νόμος που έχουν ψηφίσει, λέει να πηγαίνουν τα προγράμματα στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. «Γιατί μας είπαν να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο, ξέρετε γιατί; Έφτιαξαν μια ανεξάρτητη αρχή, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που δεν το στελέχωσαν, για να τα στέλνουν αναγκαστικά στο Γενικό Λογιστήριο, που είναι οι ίδιοι, το υπουργείο Οικονομικών. Άρα θέλουν στην κουζίνα που μαγειρεύουν μόνοι τους, να μαγειρεύουν και τα νούμερα», σχολίασε. Άρα, πρόσθεσε, «να πάμε στον υφυπουργό της Νέας Δημοκρατίας, να μας κοστολογήσει το πρόγραμμα».

Ερωτηθείς για την απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ ενάντια στην άρση της μονιμότητας στο Δημόσιο, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «δεν συμφωνούμε με την άρση της μονιμότητας. Δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι πουθενά στην Ευρώπη» και ότι «ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο Δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα». Πρόσθεσε ότι «η άρση της μονιμότητας, θα είναι στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Εμείς λέμε αξιοκρατία». Σημείωσε δε, ως προς το θέμα των επίορκων, ότι «υπάρχουν οι ρήτρες που ο επίορκος φεύγει από το Δημόσιο αύριο το πρωί».

Σχετικά με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και το δίπολο ΝΔ-ΕΛΑΣ, ο κ. Τσουκαλάς ρώτησε αν τους προηγούμενους μήνες υπήρχε δίπολο ΠΑΣΟΚ-Νέα Δημοκρατία, για να σχολιάσει πως όλοι έλεγαν ότι «δεν υπάρχει δίπολο, γιατί είναι μεγάλη διαφορά και είναι η ίδια διαφορά με αυτή που έχει σήμερα η Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα». Τόνισε ότι «τα πραγματικά δίπολα φαίνονται στις κάλπες και στην κοινωνία και αν υπάρχει αντιπαραθετικό πρόγραμμα». Σε αυτό το πλαίσιο ανέφερε ότι «στο ζήτημα της ακρίβειας, στο ζήτημα της ενέργειας, στο ζήτημα της στέγασης, οι προτάσεις του κόμματος ΕΛΑΣ μοιάζουν με αυτές του ΠΑΣΟΚ. Είναι μια αντιγραφή», ενώ «στο θέμα του ιδιωτικού χρέους, μοιάζουν με της ΝΔ, καθώς υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να μην διασφαλιστούν τα συμφέροντα των funds». «Εμείς λέμε ακριβώς το αντίθετο», είπε και συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα ανέφερε περαιτέρω: «Στην εξωτερική πολιτική με την πόντιση του καλωδίου φάνηκε ότι πιο πολύ η πολιτική της ΕΛΑΣ μοιάζει με της ΝΔ. Ενδεχομένως υπερακοντίζει στην υποχωρητικότητα παρά είναι αντιπαραθετική. Στο θέμα των συντάξεων, μπορεί να βγει το κόμμα ΕΛΑΣ και να πει ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου;».