Κ. Τσίγκας: Σε δύο μέτωπα η φωτιά στον Κιθαιρώνα – Περιορίζεται η ταχύτητα εξάπλωσης

Στα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών και στις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στην ΕΡΤ, το ενδιαφέρον της Πυροσβεστικής επικεντρώνεται στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενού και των Μεγάρων, στο Σκάλωμα Φωκίδας, στην Αιγιάλεια, καθώς και στη νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Κεφαλονιά.

Δύο μέτωπα στον Κιθαιρώνα

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και κινήθηκε μέσω του Αγίου Βασιλείου προς το Πόρτο Γερμενό, έφτασε στον Μύτικα και πλέον εξελίσσεται σε δύο κύρια μέτωπα.

Το πρώτο βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά και αφορά τις περιοχές του Αγίου Νεκταρίου, της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού, προς τα Βίλια. Η φωτιά έχει περάσει μέσα από συμπαγές δάσος και δύσβατο ορεινό όγκο.

Το δεύτερο μέτωπο κινείται νοτιοδυτικά, προς την Ψάθα και τη Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή, και ειδικότερα στο πεδίο βολής Μεγάρων, έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις, δασοκομάντος, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Στρατού, με στόχο τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης.

«Οι δυνάμεις έχουν μοιραστεί όχι μόνο στα δύο μέτωπα, αλλά σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς», επισήμανε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών, προσθέτοντας ότι πυροσβέστες και οχήματα επιχειρούν και στη Βοιωτία, στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου.

Μειώθηκε η ταχύτητα εξάπλωσης

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με την τελευταία επιχειρησιακή εικόνα, η πυρκαγιά δεν κινείται πλέον με την ταχύτητα των προηγούμενων ημερών.

«Τις τελευταίες ώρες φαίνεται ότι περιορίζεται ως προς την ταχύτητα εξάπλωσής της. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε και εκεί έχουμε εστιάσει όλες τις δυνάμεις μας», υπογράμμισε ο κ. Τσίγκας.

Παράλληλα, θερμές εστίες παραμένουν σε ολόκληρη την περίμετρο των καμένων εκτάσεων, καθώς το συμπαγές δάσος και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Εντολή απογείωσης στα εναέρια μέσα

Με το πρώτο φως της ημέρας δόθηκε εντολή απογείωσης στα διαθέσιμα εναέρια μέσα για όλες τις ενεργές πυρκαγιές. Οι χειριστές θα πραγματοποιήσουν αρχικά αναγνώριση των μετώπων, προκειμένου να εκτιμηθεί σε ποια σημεία μπορούν να γίνουν με ασφάλεια ρίψεις και από πού θα πραγματοποιείται η υδροληψία.

«Ευελπιστούμε να μην υπάρχουν αναταράξεις και ο καπνός να επιτρέψει στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν τόσο στο μέτωπο όσο και στην ουρά της πυρκαγιάς», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, τις προηγούμενες ημέρες οι ρίψεις πραγματοποιούνταν διακεκομμένα, καθώς οι ισχυρές αναταράξεις δημιουργούσαν σοβαρό κίνδυνο για τα πληρώματα.

Νέο μέτωπο στην Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή της Πάστρας και κινήθηκε προς οικισμούς της νοτιοανατολικής πλευράς του νησιού.

Οι επίγειες δυνάμεις, οι εθελοντές, τα πεζοπόρα τμήματα και οι υδροφόρες αναπτύχθηκαν για τη δημιουργία ζώνης άμυνας, ενώ μέσω του 112 δόθηκαν εντολές απομάκρυνσης κατοίκων από οικισμούς της περιοχής.

Ο κ. Τσίγκας αναφέρθηκε επίσης στις πυρκαγιές στο Σκάλωμα Φωκίδας και στην Αιγιάλεια, όπου παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και πιθανών αναζωπυρώσεων.

Η συνδρομή κατοίκων και εθελοντών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή των εθελοντών και των κατοίκων, οι οποίοι μεταφέρουν νερό, κουβαλούν σωλήνες και υποστηρίζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις από τη δεύτερη γραμμή της επιχείρησης.

«Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Άνθρωποι που δεν είναι πιστοποιημένοι εθελοντές προσέρχονται και δηλώνουν ότι θέλουν να προσφέρουν με οποιονδήποτε ασφαλή τρόπο», ανέφερε.

Για σήμερα αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όπως προειδοποίησε ο κ. Τσίγκας, οι μεγάλες πυρκαγιές δημιουργούν συχνά το δικό τους μικροκλίμα και θερμικά ρεύματα, αλλάζοντας αιφνιδιαστικά κατεύθυνση.

Τέλος, αναφέρθηκε στους δύο τραυματισμούς πυροσβεστών στη Θήβα και στην Αιγιάλεια, σημειώνοντας ότι κανένας από τους δύο δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του. Ο ένας έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ ο δεύτερος υπέστη κάταγμα στο χέρι.