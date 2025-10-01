Κ. Τσιάρας: Τον Νοέμβριο η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες (vid)

Μέσα στον Νοέμβριο θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Ο υπουργός, μιλώντας στο Action 24, παραδέχθηκε τις καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων στους αγρότες, εξηγώντας ότι «κανείς δεν μπορεί με όσα έχουν εξελιχθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ να θέσει σε διακινδύνευση τη ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

Στο πλαίσιο αυτό θύμισε ότι «από τις 4 Αυγούστου υπάρχει επιστολή της Κομισιόν που ορίζει τη διαδικασία πληρωμής των ευρωπαϊκών πόρων. Πρέπει να γίνουν όλοι οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή. Αυτή τη στιγμή ένα συντριπτικό ποσοστό παραγωγών είναι σε πρόβλημα αλλά θα είναι μεγαλύτερο αν για τον οποιονδήποτε λόγο σταματήσει η ροή των ευρωπαϊκών πόρων».

Όπως τόνισε είναι «απόλυτη προτεραιότητα να διασφαλίσουμε όλα τα μέτρα για να μην υπάρξει ζήτημα διακινδύνευσης ευρωπαϊκών πόρων. Με βάση τη διαδικασία ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ από την αρχή του 2026 θα έχουν λυθεί όλα τα επιμέρους ζητήματα. Η πρώτη ενίσχυση δινόταν κατ’ έθιμο 30 Οκτωβρίου. Δόθηκε παράταση για δηλώσεις ΟΣΔΕ που δημιουργεί καθυστέρηση ωστόσο οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα στον Νοέμβριο θα μπορέσουμε να πληρώσουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης».

Ερωτηθεί για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε «υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση μιας νόσου είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες. Η ΕΕ θέτει διάφορα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιας έκτασης ζωωνόσων και πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Εμείς δίνουμε τη μεγαλύτερη αποζημίωση ανά θανατωθέν ζώο σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Εμείς δημιουργήσαμε μια task forse και σε επικοινωνία με τους περιφερειάρχες προχωρούμε στην αυστηρή εφαρμογή των μέτρων ώστε να αποφύγουμε την έσχατη λύση του lockdown. Υπάρχει συζήτηση με το εμβόλιο για το αν πρέπει ή όχι να εφαρμοστεί. Υπάρχει πλήρης αντίθεση των δύο κτηνιατρικών σχολών στην Ελλάδα» κατέληξε ο Κώστας Τσιάρας.