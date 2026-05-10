Κ. Τασούλας: Τιμούμε την μητέρα όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά ως πρόσωπο ζωντανό με αγωνίες, χαρές, κόπους και θυσίες, που συχνά δεν καταγράφονται πουθενά, αλλά καθορίζουν τη ζωή όλων μας

«Χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε» τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωσή του για την Ημέρα της Μητέρας, σημειώνοντας ότι «Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της».

Όπως αναφέρει ο κ. Τασούλας στη δήλωσή του, «Η ημέρα της μητέρας, που γιορτάζουμε σήμερα, είναι η πιο πολυεπίπεδη, η πιο φορτισμένη, εκείνη με τη μεγαλύτερη συμβολική ισχύ, παγκόσμια ημέρα. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της. Θυμάται όσα οφείλει στη μητέρα, αναγνωρίζει το αόρατο έργο της: την ηθική και αξιακή προσφορά, τον αφανή αλλά ανεκτίμητο καθημερινό μόχθο που στηρίζει την οικογένεια, την φροντίδα που αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής».

Επίσης, τονίζει ότι «Τιμούμε τη μητέρα όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά ως πρόσωπο ζωντανό με αγωνίες, χαρές, κόπους και θυσίες που συχνά δεν καταγράφονται πουθενά, αλλά καθορίζουν τη ζωή όλων μας. Ως ένας από τους πιο στέρεους δεσμούς της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής, η μητέρα συμβάλλει καθοριστικά, με την αγάπη και την καθημερινή της παρουσία, στη συνοχή της οικογένειας, στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, στη μετάδοση αξιών και στην ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Το έργο της, αθόρυβο και πολλές φορές αυτονόητο στα μάτια των πολλών, είναι ανεκτίμητο· γι’ αυτό και η μητέρα υπήρξε, σε όλες τις ιστορικές στιγμές του τόπου μας, στυλοβάτης της οικογένειας και σταθερό στήριγμα της πατρίδας».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι «Τιμούμε και κάθε γυναίκα που ανέλαβε ρόλο μητέρας μέσα από την αγάπη, τη φροντίδα, την υιοθεσία, την αναδοχή ή την καθημερινή παρουσία στη ζωή ενός παιδιού. Είναι, επίσης, ημέρα μνήμης για όσους και όσες στερούνται πια τη μητέρα τους, αλλά και ημέρα σεβασμού για τις μητέρες που δοκιμάστηκαν από απώλεια, ασθένεια, φτώχεια ή μοναξιά».

Υποστηρίζει ακόμα πως «Και από την πλευρά της πολιτείας συνεχίζουμε τις προσπάθειες για την προστασία της μητρότητας, την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, τη στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εργασία, την θεσμική μέριμνα για την παιδική φροντίδα, την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του αυξημένου κόστους ζωής. Γιατί χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε».

Καταλήγοντας εύχεται «Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες της Ελλάδας. Χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου».