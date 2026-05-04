Κ. Τασούλας στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας: Στόχος η θωράκιση του κοινού Ευρωπαϊκού μας σπιτιού

«Η θωράκιση του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού είναι ο στόχος των συζητήσεων» δήλωσε από το Ερεβάν της Αρμενίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας,Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας στην 8η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην οποία συμμετέχουν 48 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Ελλάδα στη Σύνοδο εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος προσερχόμενος επισήμανε ότι σκοπός της συνεδρίασης είναι η θωράκιση του κοινού Ευρωπαϊκού μας σπιτιού, ενώ, επίσης, τόνισε ότι η Ελλάδα φιλοδοξεί και μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια.

«Είμαι βέβαιος πως οι συζητήσεις μας που θα επακολουθήσουν θα συμβάλλουν ώστε η αναζήτηση θωράκισης των δημοκρατικών μας θεσμών, του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού, των κρίσιμων υποδομών μας από τις υβριδικές απειλές, θα είναι -ελπίζω και πιστεύω- ουσιαστικές. Η Ελλάδα φιλοδοξεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο με την ανάπτυξη υποδομών, όπως είναι ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος καθιστά την Ελλάδα κόμβο όχι μόνο εισαγωγής, αλλά και μεταφοράς ενέργειας και άλλων προϊόντων προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη» δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η συνεδρίαση στο Ερεβάν της Αρμενίας έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της δύσκολης διεθνής συγκυρίας εξαιτίας των πολέμων και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία.

Χθες, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ήταν προσκεκλημένος στο δείπνο των αρχηγών της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, ενώ είχε συνάντηση με τον Ρουμάνο ομόλογό του.