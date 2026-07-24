Κ. Τασούλας για τα 52 χρόνια Δημοκρατίας: «Σαν σήμερα τελείωσε μια επταετία αυταρχισμού που προκάλεσε την τραγωδία της Κύπρου»

Μήνυμα πολιτικής ευθύνης, εθνικής ενότητας και ενίσχυσης του ελληνισμού έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο για την 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε τη Δημοκρατία ως την κορυφαία πολιτειακή και θεσμική έκφραση του ανθρώπινου πολιτισμού, υπογραμμίζοντας ότι η λειτουργία της απαιτεί κανόνες, αρχές, ευθύνη και διαρκή επαγρύπνηση απέναντι στη δημαγωγία, την παραπληροφόρηση, την αδιαφορία και τη διαβολή.

Αναφερόμενος στη Μεταπολίτευση, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα την καλύτερη Δημοκρατία της σύγχρονης ιστορίας της, η οποία εγκαθιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τους συνεργάτες του. Παρά τις κρίσεις και τις δοκιμασίες των τελευταίων δεκαετιών, όπως είπε, το δημοκρατικό πολίτευμα έχει αποκτήσει γνώση, εμπειρία και αντοχή.

Έμφαση στο ακριτικό τόξο από τον Έβρο έως την Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κωνσταντίνος Τασούλας στις ακριτικές περιοχές της χώρας, τονίζοντας ότι η καρδιά του ελληνισμού χτυπά δυνατά στο τόξο από τον Έβρο έως την Κύπρο.

Έθεσε ως κεντρικούς εθνικούς στόχους την περιφερειακή ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της δημογραφικής κάμψης, την προστασία των κοινωνικά αδύναμων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την παροχή υψηλού επιπέδου παιδείας σε όλους.

Παράλληλα, κάλεσε τους οικονομικά ισχυρούς Έλληνες να στηρίξουν συστηματικά πρωτοβουλίες για την αναγέννηση της χώρας, επισημαίνοντας ότι ο πλούτος αποκτά κοινωνική δικαίωση όταν ένα μέρος του μετατρέπεται σε προσφορά προς το γενικό συμφέρον.

Η Κύπρος ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε όσους αντιστάθηκαν στη δικτατορία και υπενθύμισε ότι η κατάρρευση του αυταρχικού καθεστώτος συνδέθηκε με την τραγωδία της Κύπρου και την τουρκική εισβολή.

Όπως ανέφερε, η ομαλή εναλλαγή των κυβερνήσεων και η ένταξη της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρωπαϊκή οικογένεια αποτελούν θεμελιώδεις κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης, οι οποίες ανήκουν στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και κυρίως στον ελληνικό λαό.

Υπογράμμισε ότι η επανένωση της Κύπρου και ο τερματισμός της κατοχής σε έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα.

Ο κ. Τασούλας συνέδεσε την επίτευξη αυτού του στόχου με τη συνολική ενίσχυση του ελληνισμού, επισημαίνοντας ότι η οικονομική πρόοδος, η εθνική ασφάλεια και η διπλωματική ισχύς αποτελούν τμήματα της ίδιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής.

Προειδοποίηση για τον διχασμό και τη βία

Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν η αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας στις συνέπειες του πολιτικού διχασμού κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε ότι η προηγούμενη δεκαετία πρέπει να αποτελέσει μάθημα τόσο για το πολιτικό σύστημα όσο και για την κοινωνία. Τόνισε ότι η κομματική αντιπαράθεση οφείλει να υποχωρεί όταν τίθενται ζητήματα που αφορούν τον σκληρό πυρήνα του εθνικού συμφέροντος.

Προειδοποίησε ότι η μόνιμη οξύτητα και η ανεξέλεγκτη σύγκρουση οδηγούν σε κοινωνική αναταραχή, οπισθοδρόμηση και βία. Ζήτησε μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή βίας και αυτοσυγκράτηση από τους πολίτες.

Ταυτόχρονα, έστρεψε το βάρος της ευθύνης προς την πολιτική ηγεσία. Όπως υπογράμμισε, οι πολιτικοί δεν έχουν το δικαίωμα να ζητούν σύνεση από τους πολίτες όταν οι ίδιοι καλλιεργούν τη διαίρεση ή αρνούνται να τηρήσουν το μέτρο στον δημόσιο λόγο.

Η ενότητα του ελληνισμού, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποτελεί ιστορικό όρο επιβίωσης και επιτυχίας και απαιτεί πρώτο παράδειγμα υπευθυνότητας από όσους κατέχουν δημόσιες θέσεις.

Άμυνα, οικονομία, διπλωματία και παιδεία

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, ο κ. Τασούλας περιέγραψε ένα περιβάλλον οικονομικών αναταράξεων, τεχνολογικών αλλαγών, πολεμικών συγκρούσεων και γεωπολιτικών μεταβολών.

Τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προνοεί και να δρα με διάρκεια στον αμυντικό, οικονομικό και διπλωματικό τομέα. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η εθνική ισχύς δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης.

Μια ισχυρή χώρα, όπως είπε, χρειάζεται ανθρώπους που συνδυάζουν γνώση, πατριωτισμό και επιμονή. Σε αυτό το πλαίσιο έθεσε την παιδεία στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής, χαρακτηρίζοντάς την βασικό παράγοντα ασφάλειας, ανάπτυξης και προόδου.

Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ποίηση, θεωρώντας ότι η επαφή των νέων με την ελληνική γραμματεία συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτών με ήθος, λογική, πίστη και αίσθηση ευθύνης.

Η θάλασσα ως διαχρονική πατρίδα του ελληνισμού

Το τελευταίο μέρος της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν αφιερωμένο στη διαχρονική σχέση του ελληνισμού με τη θάλασσα.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας ανέφερε ότι η ελληνική πατρίδα είναι ιστορικά και πολιτισμικά ταυτισμένη με το θαλάσσιο στοιχείο, από τους προϊστορικούς οικισμούς του Αιγαίου και τον μυκηναϊκό κόσμο έως την Κύπρο, την Ιωνία, τη Σικελία και τη Μασσαλία.

Χρησιμοποίησε τον όρο «γαλάζια πατρίδα» μέσα από αναφορές στην ελληνική γραμματεία, στον Αισχύλο, τον Όμηρο, τον Ευριπίδη, τον Γεώργιο Δροσίνη και τον Κωστή Παλαμά.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η σημερινή γενιά κρατά στα χέρια της το «γαλάζιο νήμα του ελληνισμού» και έχει χρέος να το παραδώσει ισχυρότερο στις επόμενες γενιές.

Η δικαίωση της Μεταπολίτευσης, όπως ανέφερε, θα κριθεί από την ικανότητα της χώρας να ξεπεράσει τη δυσπιστία, την απογοήτευση και τον διχασμό και να κινηθεί με αυτοπεποίθηση προς την πρόοδο και τη δημιουργία.