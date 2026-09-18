Κ. Τασούλας για Μαργαρίτα Παπανδρέου: «Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα – Πάνω απ’ όλα ενεργή πολίτης»

Τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υπογραμμίζοντας ότι «Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα. Υπήρξε σύζυγος πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ’ όλα ενεργή πολίτης, καθώς αντιμετώπιζε τις δημόσιες υποθέσεις ως δικές της».

Ειδικότερα στην συλλυπητήρια δήλωση του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε:

«Η Μαργαρίτα Παπανδρέου σφράγισε με τη δράση και την παρουσία της τον δημόσιο βίο της χώρας. Σε ολόκληρη τη μακρά της διαδρομή αναζήτησε διεξόδους στα μεγάλα προβλήματα της εποχής της, με βλέμμα στραμμένο πάντα στον άνθρωπο. Υπερασπίστηκε την ευπαθή ισότητα, την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών ως θεμέλια μιας δικαιότερης κοινωνίας.

Μεγάλωσε μέσα στην πολιτική, αναλαμβάνοντας, όπως έλεγε, μόνο τις υποθέσεις στις οποίες μπορούσε να πιστέψει. Ενδιαφέρθηκε για την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, τον αντικαρκινικό αγώνα, την αντιμετώπιση της φυματίωσης και της πολιομυελίτιδας, για τη στήριξη των σχολικών συσσιτίων και των πιο ευάλωτων πολιτών.

Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα. Υπήρξε σύζυγος πρωθυπουργού και μητέρα πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ’ όλα ενεργή πολίτης, καθώς αντιμετώπιζε τις δημόσιες υποθέσεις ως δικές της.

Με την πλούσια δράση της στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος και την επιρροή της στη δημόσια πολιτική, στήριξε και ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, την τομή στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τον εκσυγχρονισμό της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.

Η παρουσία της υπήρξε εξίσου δυναμική και πέρα από τα εθνικά σύνορα, με διεθνείς παρεμβάσεις και λόγο θαρραλέο. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και στους οικείους της».