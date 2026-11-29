Την προσδοκία να επιστρέψουν σύντομα οι σπουδαστές στις αίθουσες της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά τη δεύτερη ημέρα της προσκυνηματικής επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο κ. Τασούλας επισκέφθηκε την ιστορική Σχολή στον λόφο της Ελπίδος, όπου τον υποδέχθηκε ο επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός. Μετά τη δοξολογία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίας Τριάδας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία της Σχολής, στις προσπάθειες αποκατάστασης των εγκαταστάσεών της και στην προοπτική επαναλειτουργίας της.

Από την πλευρά του, ο επίσκοπος Κασσιανός γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη συστηματικός διάλογος με τις τουρκικές αρχές, με στόχο την επανέναρξη της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, ενώ παράλληλα προχωρούν οι εργασίες ανακαίνισης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης του κτιριακού συγκροτήματος.

Η βιβλιοθήκη των 60.000 τόμων και η συμβολή της Βουλής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής, η οποία διαθέτει περίπου 60.000 τόμους και αποτελεί σημαντικό μέρος της ιστορικής και πνευματικής κληρονομιάς της.

Ο κ. Τασούλας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των εργασιών καταλογογράφησης της συλλογής, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της.

«Χαίρομαι που μαθαίνω ότι η καταλογογράφηση περίπου 60.000 τόμων πλησιάζει στο τέλος της. Να είστε βέβαιοι ότι και η δουλειά που απομένει θα ολοκληρωθεί».

Η αναφορά αυτή συνδέεται και με τη συμβολή της ελληνικής Βουλής στη διατήρηση του ιστορικού υλικού της Σχολής.

Όπως υπενθύμισε ο επίσκοπος Αραβισσού, το 2021, όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας κατείχε τη θέση του προέδρου της Βουλής, είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του ελληνικού Κοινοβουλίου και του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την καταλογογράφηση των βιβλίων.

«Είναι γνωστός, κύριε Πρόεδρε, ο ειλικρινής σεβασμός σας για τα ιερά και τα όσια του Γένους μας, τα οποία η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία φυλάει σαν τα μάτια της, ως πολύτιμη παρακαταθήκη. Αυτό φάνηκε το 2021, στη διάρκεια της θητείας σας ως προέδρου της Βουλής, όταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Βουλή των Ελλήνων υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για να καταλογογραφηθούν τα βιβλία που φυλάσσονται στην ιστορική βιβλιοθήκη της Σχολής της Χάλκης».

Ο κ. Κασσιανός στάθηκε επίσης στη διαχρονική υποστήριξη της ελληνικής Πολιτείας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή, κάνοντας ειδική μνεία στις δωρεές του υπουργείου Πολιτισμού για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης με σύγχρονα συστήματα και μηχανήματα.

«Είμαστε βέβαιοι ότι τα ίδια αισθήματα προς την Ορθόδοξη Εκκλησία, ιδιαίτερα προς τον Αποστολικό και Οικουμενικό Θρόνο και προς τη Σχολή αυτή, που αποτελεί το επιστημονικό του στήριγμα, σας καθοδηγούν και στην άσκηση των καθηκόντων σας ως Προέδρου της Δημοκρατίας. Η αμέριστη στήριξη προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ιδιαίτερα προς τη Μονή και τη Σχολή μας εκφράζει τη στάση της ελληνικής Πολιτείας στο σύνολό της. Το δείχνουν και οι σημαντικές δωρεές του υπουργείου Πολιτισμού, επί της σημερινής ηγεσίας του, για τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης της Σχολής με σύγχρονα συστήματα και μηχανήματα».

Τασούλας: «Ελπίζω σύντομα η Θεολογική Σχολή της Χάλκης να λειτουργήσει ξανά»

Στο επίκεντρο της ομιλίας του Προέδρου της Δημοκρατίας βρέθηκε η επαναλειτουργία της Σχολής, την οποία συνέδεσε με τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριάρχη και τη συνεργασία του με τις αρχές της Τουρκίας.

Ο κ. Τασούλας επικαλέστηκε στίχο του Γιώργου Σεφέρη, περιγράφοντας τις σκέψεις του κατά τη θαλάσσια διαδρομή προς τη Χάλκη και αναφερόμενος στους δεσμούς της περιοχής με τον ελληνισμό.

«Καθώς ερχόμουν εδώ με τους συνεργάτες μου, με τη θάλασσα κάπως φουρτουνιασμένη, σκέφτηκα τον γνωστό στίχο ενός σπουδαίου Μικρασιάτη Έλληνα, του Γιώργου Σεφέρη: “Μα τι γυρεύουν οι ψυχές μας εδώ /πάνω σε καταστρώματα καταλυμένων καραβιών”. Τι γυρεύουν άραγε οι ψυχές μας εδώ, στην παλιά και ξακουστή Χάλκη, στον λόφο της Ελπίδος; Να ξαναβρούμε τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, τον ελληνισμό και το Γένος. Και να δούμε ότι όλη αυτή η ιστορία, η μνήμη και η αναπόληση μπορούν να έχουν συνέχεια. Χάρη στις ενέργειες του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη και στη συνεργασία του με τις αρχές της Τουρκικής Δημοκρατίας, η προσπάθεια θα πετύχει. Ελπίζω σύντομα η προσευχή και η αναπόληση να φέρουν αποτέλεσμα και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης να λειτουργήσει ξανά. Να ακουστούν και πάλι στις αίθουσές της οι φωνές νέων σπουδαστών της Θεολογίας. Έτσι θα δικαιωθεί ο αγώνας του Παναγιωτάτου και θα συνεχιστεί η ιστορική πορεία αυτής της Σχολής, που λειτούργησε και επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επί Τουρκικής Δημοκρατίας και που όλοι περιμένουμε να ξαναλειτουργήσει».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή της οικογένειας Μαρτίνου στην αποκατάσταση θρησκευτικών μνημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η Μονή Αγίας Τριάδας.

«Δίκαια εκφράστηκαν έπαινοι και ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια Μαρτίνου. Η έμπρακτη στήριξή της προς το Γένος θυμίζει παλιότερες εποχές και δίνει ξανά ζωή σε θρησκευτικούς χώρους, όπως αυτόν εδώ».

Η θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η έκθεση βυζαντινής τέχνης

Η επίσκεψη του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιείται με αφορμή τη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που τιμάται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Ανδρέα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επίσης στα εγκαίνια έκθεσης βυζαντινής τέχνης, που έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα της Κυριακής στο Σισμανόγλειο Μέγαρο.

Η έκθεση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του γενικού προξένου και σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, με στόχο την ανάδειξη της βυζαντινής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

«Ως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, βρίσκομαι στη Χάλκη, στην Κωνσταντινούπολη, με την ευκαιρία της θρονικής εορτής του Πρωτόκλητου Αποστόλου Ανδρέα, ιδρυτή και προστάτη του Πατριαρχείου, την οποία θα γιορτάσουμε αύριο. Βρίσκομαι επίσης εδώ για τα εγκαίνια, σήμερα το απόγευμα, της έκθεσης που ετοίμασε ο γενικός πρόξενος σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού. Η έκθεση αναδεικνύει τη λάμψη του Βυζαντίου και παρουσιάζει για πρώτη φορά αυτή την απαράμιλλη τέχνη έξω από το Πατριαρχείο, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, ώστε να μπορούν όλοι να τη θαυμάσουν».

Η Ρωμιοσύνη της Κωνσταντινούπολης ως γέφυρα με την Τουρκία

Ξεχωριστή θέση στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας είχε η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης και η σημασία της διατήρησης της ιστορικής παρουσίας της.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε τον ρόλο της ελληνικής Πολιτείας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη στήριξη της Ρωμιοσύνης, επισημαίνοντας ότι η συνέχιση της παρουσίας του ελληνισμού στην Πόλη μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

«Υπάρχει λοιπόν εδώ μια νέα ζωή που επιμένει, ελπίζει και αγωνίζεται. Μια ζωή για τον “λαό της χάρης”, για τον λαό και τη Ρωμιοσύνη της Κωνσταντινούπολης, που, όπως εύστοχα ειπώθηκε, είναι ταυτόχρονα μια χούφτα και μια οικουμένη. Αυτή τη ζωή η ελληνική Πολιτεία, το Πατριαρχείο και η Ρωμιοσύνη της Πόλης θα την προστατεύσουν, θα την υπερασπιστούν και θα τη στηρίξουν, ώστε να συνεχίσει να πλάθει τον μύθο της με όσα είναι αγαπητά στους θεούς και η παρουσία του ελληνισμού στην Πόλη να μην καταλήξει σε μια απλή ανάμνηση. Να συνεχιστεί αδιάκοπα. Να γίνει γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, αλλά και ανάμεσα στον ελληνισμό και την τουρκική Πολιτεία, που σήμερα φιλοξενεί όλα αυτά τα προσκυνήματα».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στάθηκε ακόμη στην προσφορά της Θεολογικής Σχολής στην εκπαίδευση του ορθόδοξου κλήρου, υπενθυμίζοντας ότι από τις αίθουσές της πέρασαν γενιές κληρικών, αρχιερέων και πατριαρχών.

«Κλείνω την ομιλία μου εκφράζοντας τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για την πρόσκληση που με έφερε σήμερα εδώ και για τα καλά και γενναιόδωρα λόγια σας, που καταλαβαίνω ότι απευθύνονται περισσότερο στον θεσμό που εκπροσωπώ και λιγότερο σε μένα. Νιώθω τυχερός που, μέσα σε αυτή την κατανυκτική και ιεροπρεπή ατμόσφαιρα, έζησα από κοντά το μεγαλείο αυτής της σπουδαίας Σχολής, που ανέθρεψε επί δεκαετίες γενιές Ελλήνων κληρικών και ανέδειξε σπουδαίους αρχιερείς, πατριάρχες και μάρτυρες, οι οποίοι έγραψαν σημαντικές σελίδες στην ιστορία του ελληνισμού και του Γένους».

Ολοκληρώνοντας, ευχαρίστησε τους παρισταμένους για τη φιλοξενία και για τις προσπάθειες διατήρησης της ιστορικής παράδοσης της Σχολής.

«Σας ευχαριστώ και πάλι για την υποδοχή, τη φιλοξενία και την επιμονή σας να διαφυλάσσετε τα ιερά και τα όσια του Γένους και να συνεχίζετε μια λαμπρή παράδοση. Είμαι βέβαιος ότι, με τη χάρη του Θεού, αυτή η παράδοση θα έχει και παρόν και μέλλον. Να είστε καλά!».

Επίσκοπος Κασσιανός: «Η σημερινή σας επίσκεψη είναι φόρος τιμής»

Κατά την προσφώνησή του, ο επίσκοπος Αραβισσού Κασσιανός υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τη συνοδεία του στη Μονή Αγίας Τριάδας, στον λόφο της Ελπίδος.

Αναφερόμενος στην ιστορία της Θεολογικής Σχολής, υπενθύμισε ότι ιδρύθηκε από τον Πατριάρχη Γερμανό Δ΄ στις εγκαταστάσεις της βυζαντινής Μονής και ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

«Με μεγάλη χαρά και βαθιά συγκίνηση, η ιστορική Μονή της Αγίας Τριάδας και η Θεολογική Σχολή της Χάλκης σάς υποδέχονται όλους σήμερα εδώ, με αφορμή την επίσκεψή σας, εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, ως ανώτατου άρχοντα της ελληνικής Πολιτείας. Ανεβήκατε, εσείς και η σεβαστή συνοδεία σας, στον λόφο της Ελπίδος, όπου βρίσκονται η Μονή και η Σχολή μας. Είναι σαν ένα άλλο Όρος των Ελαιών, όπου δοξάζεται ο Τριαδικός Θεός και καλλιεργούνται τα ιερά γράμματα. Από αυτή την ιστορική Σχολή, που ίδρυσε ο Πατριάρχης Γερμανός Δ΄ στις εγκαταστάσεις της βυζαντινής Μονής της Αγίας Τριάδας, αποφοίτησαν πολλοί διακεκριμένοι πατριάρχες, ιεράρχες, κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας. Υπηρέτησαν την Ορθοδοξία και το Γένος και, ως στρατιώτες του Κυρίου που κήρυτταν τον λόγο του Θεού, πρόσφεραν πολύτιμες υπηρεσίες και έγιναν οι ίδιοι “θυσία δεκτή και ευάρεστη στον Θεό”. Η σημερινή σας επίσκεψη είναι φόρος τιμής στην ένδοξη ιστορία και τη μαρτυρία αυτού του ιερού τόπου».

Η «άδικη» διακοπή λειτουργίας το 1971 και οι συνομιλίες με την Τουρκία

Ο επίσκοπος Αραβισσού αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις προσπάθειες που καταβάλλονται για να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή, η εκπαιδευτική δραστηριότητα της οποίας διακόπηκε το 1971.

Όπως σημείωσε, η Σχολή βρίσκεται σε διαδικασία αναβάθμισης και επέκτασης των εγκαταστάσεών της, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τις τουρκικές αρχές.

«Η Θεολογική Σχολή, εξοχότατε, αναβαθμίζεται, εκσυγχρονίζεται και επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της. Παράλληλα, βρίσκεται σε συστηματικό διάλογο με τις αρχές της χώρας, με στόχο να λειτουργήσει ξανά ως εκπαιδευτικό ίδρυμα και να μπει τέλος στη σιωπή που της επιβλήθηκε άδικα και χωρίς λόγο το 1971 και διαρκεί εδώ και 55 χρόνια».

Ο κ. Κασσιανός αναφέρθηκε στις προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριάρχη για την επαναλειτουργία της Σχολής, καθώς και στη συμβολή του Αθανασίου Μαρτίνου στις εργασίες αποκατάστασης.

Κλείνοντας την προσφώνησή του, απηύθυνε ευχές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους συνεργάτες του και τον ελληνικό λαό.

«Με αυτές τις σύντομες σκέψεις και με χαρά και συγκίνηση, σας υποδεχόμαστε αυτή τη σημαντική ημέρα στην ιστορική Μονή και τη Σχολή της Χάλκης. Εύχομαστε η χάρη και η ευλογία της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Φωτίου του Μεγάλου, που επανίδρυσε τη Μονή, να προστατεύουν εσάς, τη σεβαστή συνοδεία σας και ολόκληρο τον ελληνικό λαό.

Καλώς ορίσατε!».

Πριν από την αναχώρησή του από τη Χάλκη, ο Κωνσταντίνος Τασούλας ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους της Θεολογικής Σχολής, επισκεπτόμενος τις αίθουσες διδασκαλίας, το αμφιθέατρο και την ιστορική βιβλιοθήκη.