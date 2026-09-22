Κ. Τασούλας: Εκφράζω την βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη στο Ρόδο

Την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του 52χρονου πυροσβέστη στην Ρόδο ενώ επιχειρούσε σε διάσωση σε φαράγγι της Ρόδου, εξέφρασε με ανακοίνωση του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον αδόκητο θάνατο του πυροσβέστη στην επιχείρηση διάσωσης τουριστών στη Ρόδο. Το Πυροσβεστικό Σώμα για μία ακόμη φορά καταβάλλει βαρύτατο τίμημα στον βωμό της επιτέλεσης του καθήκοντος. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στο Πυροσβεστικό Σώμα», τονίζεται στην ανακοίνωση της Προεδρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 52χρονος πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα σήμερα νωρίς το μεσημέρι και ενώ βρισκόταν σε επιχείρηση διάσωσης σε φαράγγι στην Ρόδο.

Για το τραγικό συμβάν διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό Πυροσβέστη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς, σε ασφαλές σημείο δύο (2) αλλοδαπών, από δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στο νησί της Ρόδου, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης.

Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Ρόδου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας.