Κ. Τασούλας από την Ημαθία: «Ευγνωμοσύνη σε όσους μάχονται στα πύρινα μέτωπα»

Την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς όλους όσοι δίνουν τη μάχη κατά των πυρκαγιών εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, κατά την αντιφώνησή του στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν του το Ιερό Προσκύνημα και το Σωματείο «Παναγία Σουμελά», στην Καστανιά Ημαθίας.

Τον κ. Τασούλα προσφώνησε ο πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος και του Σωματείου «Παναγία Σουμελά», Γιώργος Τανιμανίδης, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αφού αναφέρθηκε στον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου και στον Ποντιακό Ελληνισμό, επισήμανε:

«Σήμερα όμως, με αφορμή αυτή την ημέρα που η Παναγία επιβεβαιώνει την προστασία και την ελπίδα που μας παρέχει, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς όλους εκείνους οι οποίοι μάχονται να νικήσουν τις αδυσώπητες φωτιές, προς το Πυροσβεστικό Σώμα, προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προς τις Περιφέρειες, προς τους εθελοντές, προς την Πολιτική Προστασία, προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, προς όλους όσοι πολεμούν κάτω από συχνά δυσκολότατες καιρικές συνθήκες, για να προστατεύσουν τη ζωή, την περιουσία και το φυσικό περιβάλλον. Είναι μια μάχη που δίνεται κάθε καλοκαίρι.

Είναι μια μάχη η οποία πρέπει να είναι νικηφόρα και να αποτρέψει μεγαλύτερες συμφορές. Γι’ αυτό και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάνθρωποι μας που σήμερα, χθες και αύριο παλεύουν σε αυτά τα πύρινα μέτωπα, πρέπει να είναι στη σκέψη μας και στις ευχές μας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ