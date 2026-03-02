Κ. Σκανδαλιδης από Θεσσαλονίκη: Έρχεται τις επόμενες ημέρες νέο κύμα διεύρυνσης

Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινώσει περίπου 20 ονόματα, που θα αποτελούν το δεύτερο κύμα της διεύρυνσης το ΠΑΣΟΚ. Αυτό ανέφερε ο στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Η Προοδευτική Παράταξη σε σταυροδρόμι: Διεύρυνση με όρους και Πολιτική” ο Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην υπουργός- βουλευτής, επικεφαλής της επιτροπής Συμπαράταξης και Διαλόγου ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Όπως ανέφερε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία ” και είναι περισσότεροι από τις προσδοκίες μας ” , είπε ο κ. Σκανδαλίδης. Απαντώντας σε ερώτηση αν αυτή η διεύρυνση αφορά και τον Αλέξη Τσίπρα εξήγησε, ότι αφορά τα υπάρχοντα κόμματα. Επίσης για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απάντησε πως αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Ρούλης Εδιάρογλου, μέλος επιτροπής Συμπαράταξης και Διαλόγου ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ τόνισε πως αυτή είναι η πρώτη που γίνεται και έχει πειραματικό χαρακτήρα. Στον χαιρετισμό του ο γραμματέας ΝΕ ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης Ευριβιάδης Ελευθεριάδης επισήμανε πως τα τελευταία πολλά χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι βρισκόμαστε για να συζητήσουμε την περίφημη ανασυγκρότηση του χώρου. ” Και οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες ” , πρόσθεσε.

“Η προοδευτική παράταξη πρέπει να δώσεις λύσεις ” υπογράμμισε από την πλευρά του ο Θωμάς Παπαδόπουλος, μέλος Σ.Ε Ανανεωτική Αριστερά, γιατρός καρδιολόγος τονίζοντας πως πρέπει να υπάρξει δέσμευση στο συνέδριο πως δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής καθηγητής του ΑΠΘ ζήτησε να υπάρχουν καθαρές προτάσεις και όχι απλά να εντοπίζονται τα προβλήματα. ” Να λέμε πραγματάκια ” , είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής ΑΠΘ, πρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων επισήμανε πως δεν είναι αυτοσκοπός το ΠΑΣΟΚ, αλλά το εργαλείο, ” καθώς είναι ο μόνος πόλος πόλος που μπορεί να συγκροτήσει μια ριζοσπαστική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία “.

Ο Κώστας Χλωμούδης, Κινήσεις Πολιτών, ομότιμος καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ εκτίμησε πως έχει ανοίξει ένα χάσμα μεταξύ των κομμάτων και των πολιτών. ” Αυτό θα κλείσει μόνο με επανασύνδεση της πολιτικής με τα σύγχρονα προτάγματα ” , ανέφερε.

ΣΤ. ΑΛ.