Κ. Σκανδαλιδης από Θεσσαλονίκη: Έρχεται τις επόμενες ημέρες νέο κύμα διεύρυνσης

από Team MyPortal.gr
Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινώσει περίπου 20 ονόματα, που θα αποτελούν το δεύτερο κύμα της διεύρυνσης το ΠΑΣΟΚ.  Αυτό ανέφερε ο στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Η Προοδευτική Παράταξη σε σταυροδρόμι: Διεύρυνση με όρους και Πολιτική” ο Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην υπουργός- βουλευτής, επικεφαλής της επιτροπής Συμπαράταξης και Διαλόγου ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Όπως ανέφερε υπάρχουν πολλοί άνθρωποι  που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικασία  ” και είναι περισσότεροι από τις προσδοκίες μας ” , είπε ο κ. Σκανδαλίδης. Απαντώντας σε ερώτηση αν αυτή η διεύρυνση αφορά και τον Αλέξη Τσίπρα εξήγησε, ότι αφορά τα υπάρχοντα κόμματα. Επίσης για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απάντησε πως αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον Ανοίγοντας την εκδήλωση ο Ρούλης Εδιάρογλου, μέλος επιτροπής Συμπαράταξης και Διαλόγου ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ τόνισε πως αυτή είναι η πρώτη που γίνεται και έχει πειραματικό χαρακτήρα. Στον χαιρετισμό του ο γραμματέας ΝΕ ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης Ευριβιάδης Ελευθεριάδης επισήμανε πως τα τελευταία πολλά χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι βρισκόμαστε για να συζητήσουμε την περίφημη ανασυγκρότηση του χώρου. ” Και οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες ” , πρόσθεσε.

“Η προοδευτική παράταξη πρέπει να δώσεις λύσεις ” υπογράμμισε  από την πλευρά του ο Θωμάς Παπαδόπουλος, μέλος Σ.Ε Ανανεωτική Αριστερά, γιατρός καρδιολόγος τονίζοντας πως πρέπει να υπάρξει δέσμευση στο συνέδριο πως δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής καθηγητής του ΑΠΘ ζήτησε να υπάρχουν καθαρές προτάσεις και όχι απλά να εντοπίζονται τα προβλήματα.  ” Να λέμε πραγματάκια ” , είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής ΑΠΘ, πρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων επισήμανε πως δεν είναι αυτοσκοπός το ΠΑΣΟΚ, αλλά το εργαλείο, ” καθώς είναι ο μόνος πόλος πόλος που μπορεί να συγκροτήσει μια ριζοσπαστική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία “.

Ο Κώστας Χλωμούδης, Κινήσεις Πολιτών, ομότιμος καθηγητής ΠΑ.ΠΕΙ εκτίμησε πως έχει ανοίξει ένα χάσμα μεταξύ των κομμάτων και των πολιτών. ” Αυτό θα κλείσει μόνο με επανασύνδεση της πολιτικής με τα σύγχρονα προτάγματα ” , ανέφερε.

ΣΤ. ΑΛ.

 

