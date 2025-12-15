Κ. Πιερρακάκης: Σύντομα η Ελλάδα θα έχει περάσει στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική

Την πρώτη ομιλία του ως Πρόεδρος του Eurogroup, έδωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο συνέδριο digital economy forum 2025: “from vision to impact” που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental και διοργανώνει ο ΣΕΤΕ. Aπό ένα γνωστό για τον ίδιο περιβάλλον, αυτό της πληροφορικής, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε στις προκλήσεις του κλάδου της ψηφιακής τεχνολογίας.

Μιλώντας σε μια κατάμεστη αίθουσα για τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «παράθυρο στον κόσμο» ο πρώην υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε και στα σημαντικά έργα που έγιναν στη χώρα τα τελευταία χρόνια λέγοντας ότι «σύντομα η Ελλάδα θα έχει περάσει στην πρώτη πεντάδα της Ευρώπης στην ψηφιακή πολιτική. Έχουμε πετύχει έναν άθλο μέσα σε λίγα χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην αλλαγή που έχει σημειωθεί στη χώρα μας σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα θετικά δημοσιεύματα του ξένου Τύπου κατά τη διάρκεια της υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup.

Απευθυνόμενος σε έναν κοινό από managers τεχνολογικών εταιρειών ο κ. Πιερρακάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ανθρώπινο δυναμικό σημειώνοντας ότι «η ψηφιακή πολιτική δεν έχει το ψηφιακό στον πυρήνα της, αλλά το managment». Και όπως χαρακτηριστικά είπε, «μπορείς να είσαι καινοτόμος ως προς τον τρόπο που διοικείς».

Από το Gov.gr στο πρόγραμμα Mίτος

«H ανάγκη του ανθρώπου ορίζει την τεχνολογία» σχολίασε αναφορικά με τη δημιουργία λύσεων μέσα στην περίοδο του Covid-19, σημειώνοντας ότι «αυτό μας έκανε να ξανασχεδιάσουμε το κράτος.

Παράλληλα ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε δύο από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους δηλώνοντας ότι «το πρόγραμμα Mίτος είναι μία από τις μεγάλες καινοτομίες, εκτός από gov.gr».

Και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, στην προσπάθεια για εξέλιξη και δημιουργία θα «πρέπει να μετρήσουμε τους εαυτούς μας». Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε ακόμη και στην εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης.

«Πρέπει να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης. Με αφορμή τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026 δήλωσε ότι «η Ελλάδα έχει ρυθμό ανάπτυξης 2,4%». Αναλύοντας στο σκεπτικό του για την ελληνική οικονομία και τις προκλήσεις μετά το πέρας του Ταμείου Ανάκαμψης τόνισε: «Πρέπει να περάσουμε στη λογική ότι τα χρήματα δεν υπάρχουν αλλά γεννιούνται».

Σχετικά με το δημόσιο χρέος εκτίμησε ότι «θα είμαστε κάτω από το 120% το 2029». Μιλώντας τέλος για τον ψηφιακό μετασχηματικό σημείωσε ότι οι προκλήσεις είναι αναδυόμενες και διαρκείς. «Η τεχνολογία διαρκώς επιταχύνει τους ρυθμούς. Το δημογραφικό επηρεάζει τον τρόπο που θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βελτιώνει και ακουμπά τα πάντα. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη».

Και όπως είπε, ολοκληρώνοντας την ομιλία του, «η καμπύλη που έχουμε διαγράψει είναι πολύ μεγάλη. Είμαστε σε έναν κύκλο που μπορούμε να κάνουμε το σωστό».