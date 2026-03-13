Κ. Πιερρακάκης: Η Κρήτη συνεισφέρει 5% στο ΑΕΠ της Ελλάδας – Τουριστικά έσοδα αυξημένα στα 2,4 δισ. ευρώ

Στις σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές που διαμορφώνονται για την Κρήτη μέσα από μεγάλα έργα υποδομών και νέες επενδύσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection που πραγματοποιείται στο Ηράκλειο.

Όπως τόνισε, το σύνολο των έργων που υλοποιούνται στο νησί φτάνει περίπου τα 4,5 δισ. ευρώ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας, του τουρισμού αλλά και της συνολικής αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.

“Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν οι υποδομές. Τα συνολικά έργα στο νησί είναι 4,5 δισ. ευρώ”, σημείωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής-Κρήτης, αλλά και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι Πεδιάδος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός, στην επόμενη ημέρα της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Η έκταση, περίπου 2.000 στρεμμάτων, στην περιοχή της Νέα Αλικαρνασσού μπορεί να αποτελέσει, όπως ανέφερε, “έναν νέο σημαντικό αναπτυξιακό πόλο για την Κρήτη”.

“Το παλιό αεροδρόμιο μπορεί να αποτελέσει ένα νέο “μικρό Ελληνικό””, είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίησή του μπορεί να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πρόταση για την περιοχή.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, το ζητούμενο δεν είναι να αντιγραφεί το έργο του Ελληνικού ως προς τη διάρκεια των διαδικασιών.

“Το Ελληνικό συνιστά μοντέλο. Δεν θα πρέπει να το μιμηθούμε στους χρόνους του. Θα πρέπει να το μιμηθούμε στην ποιότητα αυτού που θα δούμε στο τέλος”, τόνισε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, έχουν ήδη εκπονηθεί οι πρώτες μελέτες από το ΤΑΙΠΕΔ, ενώ το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, το υπουργείο Οικονομικών και το Υπερταμείο θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία, ενώ θα προηγηθεί διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματική κοινότητα της Κρήτης.

Ο κ. Πιερρακάκης στη διάρκεια της υζήτησης με περιεχόμενο “Τουρισμός, ανάπτυξη και η νέα μεγάλη ευκαιρία” παρουσία του Φωκίωνα Καραβία – Chief Executive Officer, Τράπεζα Eurobank AE και του Μιχάλη Λεμπιδάκη- CEO, Πλαστικά Κρήτης, στάθηκε ιδιαίτερα και στη σημασία του νησιού για την ελληνική οικονομία, τονίζοντας πως αποτελεί έναν από τους βασικούς αναπτυξιακούς πυλώνες της χώρας.

Όπως ανέφερε, η Κρήτη συνεισφέρει περίπου 5% στο ΑΕΠ της Ελλάδας, ενώ στον τομέα του τουρισμού η συμμετοχή της φθάνει περίπου το 20%.

Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη σημαντική άνοδο των τουριστικών εσόδων στο νησί τα τελευταία χρόνια.

“Στην Κρήτη έχουν αυξηθεί τα έσοδα από τα καταλύματα πάρα πολύ από το 2019 μέχρι σήμερα. Ήταν περίπου 1,4 δισ. ευρώ και τώρα είμαστε στα 2,4 δισ. ευρώ”, ανέφερε.

Αναφερόμενος στη φετινή τουριστική περίοδο, ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν περιβάλλον αβεβαιότητας.

“Είμαι αισιόδοξος, νομίζω ότι θα είναι μια καλή τουριστική χρονιά”, δήλωσε, σημειώνοντας ότι η πορεία του τουρισμού επηρεάζεται τόσο από τη διάρκεια όσο και από το βάθος των διεθνών κρίσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη το τουριστικό μοντέλο της χώρας και ειδικά της Κρήτης να εξελιχθεί, με μεγαλύτερη έμφαση στον τουρισμό δωδεκάμηνης διάρκειας.

“Η τουριστική πρόταση πρέπει να αλλάξει μέσα στον χρόνο και να μην αφορά μόνο το καλοκαίρι, αλλά το μοντέλο του 12μηνου τουρισμού”, σημείωσε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας, τονίζοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με το παρελθόν.

“Είμαστε εντός δημοσιονομικών στόχων και αυτό μας χαρακτηρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, ανέφερε, επισημαίνοντας πως η χώρα καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα και ότι το δημόσιο χρέος ακολουθεί καθοδική πορεία.

Παράλληλα τόνισε ότι η χώρα έχει ενισχύσει το αποτύπωμά της στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γεγονός που αντανακλάται και στις διεθνείς αξιολογήσεις της οικονομίας.

Το συνέδριο Greece Talks, Crete Forward: Experience, Culture & Connection , πραγματοποιείται στο Grecotel Amirandes με την παρουσία πολιτικών, κορυφαίων στελεχών του τουρισμού και επιχειρηματιών, όπως και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης. Διοργανώνεται από το ταξιδιωτικό site Travel.gr, σε συνεργασία με την εφημερίδα Πρώτο Θέμα, με στόχο να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για μία εποικοδομητική συζήτηση ανάμεσα σε εκπροσώπους της πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας, του τουρισμού και του πολιτισμού, σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το μέλλον του νησιού.