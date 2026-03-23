Κ. Πιερρακάκης: Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για καύσιμα, πρωτογενή τομέα, ναυτιλία

Την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης παρουσίασε o υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Kυριάκος Πιερρακάκης. Αρχικά αναφέρθηκε στο στόχο της χώρας, σε μία περίοδο αστάθειας, η χώρα να παρουσιάζει σταθερότητα και ασφάλεια. Τόνισε ότι οι εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς πετρελαίου, καλύπτουν μόνο ένα μικρό μέρος όσων γίνονταν πριν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε οι εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο την ενέργεια, αλλά και τον πληθωρισμό και το διαθέσιμο εισόδημα και εν τέλει και την ανάπτυξη. Δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια αυτής της κρίσης, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης γι αυτό συμπλήρωσε πως πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, χωρίς να εξαντλήσουμε όλα τα μέτρα, αλλά να μπορούμε να επανέλθουμε αν χρειαστεί.

Δήλωσε ότι στο diesel κίνησης, η προσπάθεια είναι να μην αυξηθεί το κόστος μεταφοράς που θα σημάνει και περαιτέρω αυξήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, 16 λεπτά το λίτρο θα είναι η επιδότηση και θα είναι 116 εκ, ευρώ το δίμηνο.

Ενίσχυση για τις μετακινήσεις και προς όφελος των νοικοκυριών με 36 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη με fuell pass, ενώ θα μπουν και εισοδηματικά κριτήρια για οικογένειες με παιδιά. Περίπου 25 ευρώ το μήνα και για τη νησιωτική Ελλάδα 30 ευρώ το μήνα θα είναι η επιδότηση και συνολικό κόστος του μέτρου 130 εκατ. ευρώ. Ισχύει και για τα ταξί.

Πρωτογενής τομέας: 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων θα επιδοτηθεί για ένα δίμηνο κόστος μέτρου, 15 εκατ. ευρώ.

Αποζημιώσεις στις ναυτιλιακές εταιρίες για να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Δημοσιονομικό κόστος 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Στο 20% από 15% που ήταν αυξάνεται η φορολόγηση των κερδών τν τυχερών παιχνιδιών για ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.

Συμπλήρωσε πως και η Ευρώπη απαιτείται να διασφαλίσει την επάρκεια ενέργειας και να στείλει ένα σαφές μήνυμα σταθερότητας προστατεύοντας την οικονομία της.