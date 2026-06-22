Κ. Πιερρακάκης για το αεροδρόμιο Καλαμάτας: «Ισχυρός διάδρομος προς το μέλλον για την Ελλάδα»

Στην ομιλία του στο συνέδριο του Υπερταμείου, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, προέβη και σε δήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης Παραχώρησης για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, του Υπερταμείου και της κοινοπραξίας FRAPORT AG- DELTA AIRPORT INVESTMENTS AE- ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ.

Ειδικότερα, ο υπουργός δήλωσε τα εξής:

«Η υπογραφής της Σύμβασης Παραχώρησης για την αξιοποίηση του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας, σηματοδοτεί για όλους εμάς- και για τη χώρα συνολικότερα- μια αλλαγή κλίμακας και για ολόκληρη τη Μεσσηνία και ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Ένα σύγχρονο αεροδρόμιο είναι η βιτρίνα ενός τόπου. Είναι το σημείο όπου συναντώνται ο τουρισμός, το εμπόριο, η επιχειρηματικότητα και, τελικά, οι αναπτυξιακές προοπτικές μιας ολόκληρης περιοχής.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια μιας τοπικής υποδομής. Με σταθερά αυξανόμενη επιβατική κίνηση και με πάνω από το 92% των επιβατών να προέρχονται από διεθνείς πτήσεις, έχει εξελιχθεί σε βασική πύλη σύνδεσης της νότιας Πελοποννήσου με τον κόσμο.

Η συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα έχει ιδιαίτερο βάρος. Τα 120 εκατ. ευρώ που θα επενδυθούν για την αναβάθμιση των υποδομών, εκ των οποίων 28,3 εκατ. ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία, αποτελούν μια ισχυρή επιβεβαίωση των προοπτικών αυτού του τόπου.

Μεγάλη σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο, μέσω του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου, διατηρεί ποσοστό 10% στην παραχωρησιούχο εταιρεία, έχοντας ενεργό ρόλο στη δυναμική της τοπικής ανάπτυξης και στην αξία που αυτή παράγει.

Με την υπογραφή της σύμβασης ενισχύουμε την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα και τις δυνατότητες μιας ολόκληρης περιφέρειας. Η Καλαμάτα, η Πελοπόννησος και μαζί ολόκληρη η Ελλάδα αποκτούν σήμερα έναν ακόμη ισχυρό διάδρομο προς το μέλλον».