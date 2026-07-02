Κ. Πιερρακάκης από Βρυξέλλες: Το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που στέκεται πίσω του

Το ερώτημα δεν είναι πώς μοιράζεις σπάνιους πόρους, αλλά πώς παράγεις καινούριους. Γύρω από αυτή τη μετατόπιση οικοδόμησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης την ομιλία του στην ετήσια διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό («Boost Europe»), που πραγματοποιήθηκε σήμερα (02/07) στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, μιλώντας με τη διπλή του ιδιότητα και ως πρόεδρος του Eurogroup, άνοιξε τον κύκλο των ομιλιών αμέσως μετά τον επίτροπο Προϋπολογισμού Πιοτρ Σεραφίν.

Η κεντρική θέση του ήταν ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός στηρίζει το ευρώ όχι μόνο μέσα από όσα χρηματοδοτεί (συνοχή, έρευνα, άμυνα, ενέργεια, στήριξη στην Ουκρανία) αλλά και μέσα από την οικονομική λογική που ενσωματώνει. «Οι αγορές δεν επενδύουν σε νομίσματα. Επενδύουν στην παραγωγική ικανότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία των οικονομιών που τα εκδίδουν», σημείωσε, συνδέοντας την ανταγωνιστικότητα με τη νομισματική ισχύ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Πιερρακάκης προτείνει να αλλάξει ο τρόπος συζήτησης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028–2034, από άσκηση μηδενικού αθροίσματος για την κατανομή δαπανών, σε άσκηση θετικού αθροίσματος για τη δημιουργία νέας ευρωπαϊκής αξίας.

Μάλιστα, επικαλέστηκε τα ιστορικά προηγούμενα της ΕΚΑΧ και της Ενιαίας Αγοράς, με το επιχείρημα ότι η Ευρώπη πετυχαίνει όταν εξαλείφει τον κατακερματισμό και επιτυγχάνει κλίμακα.

Το πιο συγκεκριμένο παράδειγμά του αφορούσε το φάσμα των τηλεπικοινωνιών. Έναν στρατηγικό πόρο που, όπως είπε, υποστηρίζει την τεχνητή νοημοσύνη, τη δορυφορική συνδεσιμότητα και τις αμυντικές δυνατότητες νέας γενιάς, αλλά οργανώνεται μέσα από 27 χωριστά συστήματα δημοπρασιών με 27 ρυθμιστές. Και ανέφερε ως αντιπαράδειγμα την ελληνική δημοπρασία 5G του 2020, όπου το 25% των εσόδων διοχετεύθηκε σε ταμείο για το οικοσύστημα εφαρμογών. «Η αξία του 5G δεν προέρχεται από την υποδομή, αλλά από το οικοσύστημα γύρω της», είπε, προτείνοντας τον συγχρονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών 6G σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με μέρος των εσόδων ως ίδιο πόρο του ΠΔΠ και ενίσχυση της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση εφαρμογών.

Χαιρετίζοντας τη λογική του επιτρόπου Σεραφίν να συνδέει μεταρρυθμίσεις με χρηματοδοτικές προτεραιότητες κατά το πρότυπο του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρόεδρος του Eurogroup κατέληξε ότι το επόμενο ΠΔΠ οφείλει «όχι απλώς να κατανέμει σπάνιους πόρους, αλλά να δημιουργεί νέους ευρωπαϊκούς πόρους» και να διευρύνει την παραγωγική ικανότητα εκεί όπου η Ευρώπη βρίσκεται κοντά στο τεχνολογικό μέτωπο.

Και επισήμανε πως «η εμπιστοσύνη στο ευρώ στηρίζεται στην εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία».