Κ. Πιερρακάκης από το Eurogroup: Συνεδρίαση με τη συμμετοχή του ΓΓ του ΝΑΤΟ για την ευρωπαϊκή άμυνα

Η ευρωπαϊκή άμυνα και οι κοινές προμήθειες θα βρεθούν στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup, με τη συμμετοχή του ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, προσερχόμενος στη συνεδρίαση: «Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Δίνουμε προτεραιότητα στην άμυνα, διότι δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα των δημόσιων προϋπολογισμών μας και των δημόσιων δαπανών συνολικά.

Αντιμετωπίζουμε αυξανόμενες πιέσεις, υψηλότερο πληθωρισμό, αυξημένο κόστος δανεισμού και μεγαλύτερες ανάγκες για δημόσιες δαπάνες. Ως εκ τούτου, η ποιότητα των δημόσιων οικονομικών αποτελεί προτεραιότητα για το Eurogroup. Υπό αυτή την έννοια, είναι απολύτως λογικό να δίνεται προτεραιότητα στις αμυντικές δαπάνες.

Έχουμε ήδη ενεργοποιήσει τη ρήτρα διαφυγής για τις εθνικές δαπάνες, μια πολιτική που επιτρέπει σε πολλά κράτη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Ορισμένα κράτη είχαν ήδη δαπανήσει σημαντικά ποσά, ενώ άλλα όχι. Ωστόσο, πλέον αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Επομένως, η συνολική συζήτηση θα επικεντρωθεί περισσότερο στις δευτερογενείς επιπτώσεις, στις οικονομίες κλίμακας και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι κοινές προμήθειες. Η λέξη-κλειδί εδώ είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία και οι ευρωπαϊκές συνέργειες».