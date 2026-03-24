Κ. Πιερρακάκης: Αναδρομικά από 15 Μαρτίου η επιδότηση 15% στα λιπάσματα

Στα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών από την κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και όσα συνέβησαν με την αίθουσα στη δίκη των Τεμπών χθες, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι η αίθουσα στην οποία διεξάγεται η δίκη των Τεμπών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ελλάδα και είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Πρόσθεσε ότι η κατάσταση θα εξομαλυνθεί, ενώ θα γίνουν και οι απαραίτητες προσθήκες ή βελτιώσεις.

“Ελπίζω κάποιοι να μην επιδιώκουν να καθυστερήσουν τη δίκη”, τόνισε.

“Περισσότερα σε αυτούς που έχουν ανάγκη”

Στη συνέχεια ο υπουργός μίλησε για τα έκτακτα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν χθες.

Μάλιστα απάντησε και για τη σύγκριση που γίνεται με την Ισπανία, λέγοντας ότι η Ισπανία δίνει οριζόντια 30 λεπτά επιδότηση στη βενζίνη, ενώ η Ελλάδα δίνει 36 λεπτά στα τρία τέταρτα του πληθυσμού, θεωρώντας πιο δίκαιο μέτρο να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση όσοι την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Αναφορικά με τη μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι ο φόρος στο diesel ανέρχεται στα 41 λεπτά το λίτρο και βάση κοινοτικής οδηγίας η κυβέρνηση θα μπορούσε να τον μειώσει μέχρι τα 33 λεπτά, ενώ απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σημείωσε ότι “η αντιπολίτευση δεν έχει πολύ καλή αντίληψη της κατάστασης”.

Απαντώντας σε ερώτηση αν τα μέτρα φτάνουν, ο υπουργός σημειώσε ότι “δεν κάνεις τα πάντα από την πρώτη στιγμή γιατί δεν ξέρουμε ακόμη που βρισκόμαστε”.

“Τα μέτρα δεν διαμορφώθηκαν το Σαββατοκύριακο, φυσικά και έχουμε plan b, πρόσθεσε ο υπουργός.

“Η ουσία είναι ότι θα στηρίξεις την κοινωνία και θα είσαι εκεί και σε ενδεχόμενο δεύτερο, τρίτο ή και τέταρτο γύρο της κρίσης”, πρόσθεσε.

“Πείτε ότι τελείωνε η κρίση σήμερα, χρειάζονται τουλάχιστον δύο μήνες για να εξομαλυνθεί η κατάσταση”, επεσήμανε.

Ο κ. Πιερρακάκης προανήγγειλε και μια αλλαγή στα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, καθώς η επιδότηση 15% στα λιπάσματα θα έχει αναδρομική ισχύ από 15 Μαρτίου, αντί για την 1η Απριλίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά”.

Αναφορικά με τις τιμές στα ράφια ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι “έχουμε ήδη επιβάλει πλαφόν σε βασικά αγαθά”.

“Ενώ είχαμε και άλλες κρίσεις που δημιούργησαν πληθωριστικές πιέσεις, η ελληνική οικονομία ισχυροποιείται και αυτό φαίνεται και με τις μειώσεις φόρων”, δήλωσε.

Επίσης, αναφέρθηκε και στον φόρο για το ηλεκτρονικό τζόγο, ο οποίος θα είναι μόνιμος, σημείωσε.

“Έχουμε μειώσει 83 φόρους από το 2019. Έχουμε μειώσει και έμμεσους φόρους”, επεσήμανε ο υπουργός.

Μεταξύ της μείωσης των άμεσων και μείωσης των έμμεσων φορών, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι με τη μείωση των άμεσων φόρων κερδίζουν περισσότεροι συγκριτικά με τη μείωση των έμμεσων φόρων.

Για την προετοιμασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρόεδρος του Eurogroup αναφέρθηκε και στη ρήτρα διαφυγής που επιτρέπει σε μια χώρα να αποκλίνει από τους δημοσιονομικούς κανόνες σε έκτακτες καταστάσεις, όπως έγινε και με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

“Αν χειροτερέψει η κατάσταση θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο”, επεσήμανε.

Για τα σενάρια πρόωρων εκλογών ο κ. Πιερρακάκης ήταν κάθετος, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο.