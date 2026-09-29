Κ. Πετρίδης: Ο Λαγκαδάς δεν χρειάζεται άλλα διλήμματα – Χρειάζεται σχολείο, σχέδιο και μια κοινωνία ενωμένη

του Κωνσταντίνου Πετρίδη

Η θέση μας για το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά είναι καθαρή: σχολείο χθες, όχι αύριο. Τα παιδιά και οι γονείς δεν είναι εκείνοι που πρέπει να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο χρονίζει. Πολύ σωστά το διεκδικούν δυναμικά. Τη λύση οφείλουν να δώσουν η Πολιτεία και η Αυτοδιοίκηση.

Δεν μπορεί η ολιγωρία να γίνει δίλημμα για τους δημότες.

Το πρόβλημα δεν εμφανίστηκε το 2026. Είναι γνωστό εδώ και χρόνια και ακριβώς γι’ αυτό γεννιέται το βασικό ερώτημα: πώς φτάσαμε σήμερα να πρέπει να επιλέξουμε ανάμεσα σε ένα νέο σχολείο και στη διατήρηση ενός κτιρίου με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία που θα μπορούσε να έχει αξιοποιηθεί είτε για εκπαιδευτικούς είτε για πολιτιστικούς σκοπούς προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των νέων.

Με την κοινωνία λοιπόν και όχι απέναντί της.

Ως γονιός τεσσάρων παιδιών που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Λαγκαδά και ως πρώην μαθητής των σχολείων του τόπου μας, θεωρώ αυτονόητη την απαίτηση για σύγχρονες, ασφαλείς και επαρκείς σχολικές μονάδες. Σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, θα ήταν αδιανόητο να συζητάμε οτιδήποτε λιγότερο.

Όμως μια κοινωνία μπορεί να απαιτεί σχολείο και ταυτόχρονα να ενδιαφέρεται για την ιστορική και αρχιτεκτονική της κληρονομιά. Οι πολίτες που ζητούν να εξεταστεί η δυνατότητα διατήρησης του υφιστάμενου κτιρίου δεν είναι αντίπαλοι των γονέων. Ούτε πρέπει να αντιμετωπίζονται ως «γραφικοί» ή «ρομαντικοί» και να απαξιώνεται η αγωνία αυτών συμπολιτών μας για τη διατήρηση της ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Δεν υπάρχουν από τη μία οι «φίλοι των παιδιών» και από την άλλη οι «φίλοι των κτιρίων». Υπάρχουν δημότες που αγαπούν τον ίδιο τόπο και τον προσεγγίζουν από διαφορετική αφετηρία.

Ο ρόλος μιας δημοτικής αρχής είναι να ενώνει, όχι να οδηγεί την κοινωνία σε τεχνητά στρατόπεδα.

Γι’ αυτό υπάρχουν ερωτήματα που χρειάζονται καθαρές απαντήσεις.

Από το 2021, χρονιά κατά την οποία προέκυψε το πρόβλημα, εξετάστηκε εγγράφως η αποκατάσταση ή η συντήρηση του υπάρχοντος κτιρίου; Αναζητήθηκε εγκαίρως άλλος χώρος για σχολική στέγη ξεκινώντας άμεσα τις γραφειοκρατικές διαδικασίες με την μορφή κατεπειγόντως; Είχε ενημερωθεί η διοίκηση πρότερα ότι ενδεχόμενη κατεδάφιση θα μπορούσε να συναντήσει αντιδράσεις από την αρχιτεκτονική και επιστημονική κοινότητα; Παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες οι εναλλακτικές, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα; Υπάρχει δυνατότητα χρήσης μόνο ενός τμήματος του συγκεκριμένου οικοπέδου?

Και κυρίως: γιατί δεν έχει συγκληθεί ένα Δημοτικό Συμβούλιο αποκλειστικά για το 1ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, με όλα τα δεδομένα στο τραπέζι και στόχο μια ευρεία, ει δυνατόν ομόφωνη, απόφαση που η προσκόμιση της στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων ίσως είχε χρησιμότητα ;

(Προτείνω λοιπόν στις 29/9 παράλληλα με την διαμαρτυρία των γονιών να συζητηθεί ως ειδικό θέμα κατά την διάρκεια της προγραμματισμένης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και να τοποθετηθούν οι δημοτικοί σύμβουλοι έχοντας όλα τα στοιχεία εγγράφως από το 2021)

Μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρέθηκε χρηματοδοτικό εργαλείο και αξίζουν συγχαρητήρια και στις δυο πλευρές για αυτό . Εάν, όμως, δεν είχαν προετοιμαστεί εγκαίρως εναλλακτικές λύσεις, σήμερα η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια σχεδόν αναγκαστική επιλογή: ή προχωρά το σχολείο ή ξεκινά μια νέα πολυετής διαδικασία.

Εδώ πρέπει να ειπωθεί κάτι ακόμη καθαρά. Άλλα είναι τα κίνητρα των γονέων, που αγωνιούν για τα παιδιά τους και απαιτούν δικαιολογημένα σχολείο τώρα, και άλλο είναι το θεσμικό καθήκον της διοίκησης να αιτιολογεί πλήρως τις επιλογές της.

Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε ούτε άλλο χρόνο ούτε τη χρηματοδότηση. Η ταλαιπωρία μαθητών και γονέων πρέπει να τελειώσει και η κατασκευή του σχολείου πρέπει να προχωρήσει.

Αν η αλλαγή σχεδιασμού σημαίνει νέα πολυετή αναμονή, τα παιδιά και οι οικογένειές τους δεν μπορούν να γίνουν όμηροι όσων δεν προβλέφθηκαν ή δεν προετοιμάστηκαν εγκαίρως.

Παράλληλα, όμως, η δημοτική αρχή έχει την ευθύνη να εξαντλήσει κάθε ρεαλιστική δυνατότητα για τη διάσωση και αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιρίου, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να τεθεί ξανά σε κίνδυνο το σχολείο και η χρηματοδότησή του.

Οφείλουν οι αρμόδιοι φορείς ΤΕΕ/ΤΚΜ και Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων να συντονιστούν, να αξιοποιηθεί κάθε μελέτη που μπορεί να προάγει τα «θέλω» της τοπικής κοινωνίας να καλέσουν τα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού να δωθεί μια λύση άμεση και υλοποίησιμη που δεν θα υπερβαίνει το χρονοδιάγραμμα που θέτει η χρηματοδότηση ενώ παράλληλα, η δημοτική αρχή, οφείλει να συνδράμει αυτή την προσπάθεια και να την συντονίσει.

Πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η κατασκευή του νέου 1ουΓυμνασίου Λαγκαδά και ταυτόχρονα, η δημοτική αρχή οφείλει να καλέσει γονείς, συλλόγους, φορείς και επιστημονική κοινότητα, να παρουσιάσει όλα τα δεδομένα και να επιχειρήσει να συμφιλιώσει την τοπική κοινωνία. .

Γιατί τελικά κανείς στον Λαγκαδά δεν είναι απέναντι στα παιδιά. Όλοι θέλουμε το σχολείο. Και όλοι δικαιούμαστε μια διοίκηση που θα προβλέπει, θα σχεδιάζει, θα προστατεύει την ιστορία του τόπου και δεν θα αναγκάζει τους δημότες να επιλέγουν ανάμεσα σε δύο πράγματα που θα έπρεπε εξαρχής να μπορούν να συνυπάρχουν.

Σχολείο στα παιδιά μας τώρα. Με σχέδιο, διαφάνεια και τον Λαγκαδά ενωμένο.