Κ. Νοτοπούλου: Επισφαλής στελέχωση των γραμμών «197» και «1107» του ΕΚΚΑ μέσω ιδιωτικής εταιρείας και ανάγκη μόνιμης ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών

Τα σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν από τη στελέχωση των γραμμών «197» και «1107» του ΕΚΚΑ μέσω «εργολαβικής» εργασίας φέρνουν με ερώτησή τους στη Βουλή, με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπούλου, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Πρόκειται για υπηρεσίες με διαρκή και αυξημένη κοινωνική σημασία που λειτουργούν σε 24ωρη βάση και καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης, ψυχοκοινωνικής κρίσης και άμεσης ανάγκης προστασίας.

Ωστόσο, αντί της ουσιαστικής ενίσχυσης και στήριξης του ΕΚΚΑ με μόνιμο προσωπικό και δημόσιες διαδικασίες στελέχωσης, προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την επιλογή του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, να καλύψει ανάγκες των συγκεκριμένων δομών μέσω ιδιωτικής εταιρείας, ενώ αποτελεί βασική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι σε παιδιά, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και πολίτες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης ή κοινωνικού κινδύνου. Μάλιστα, έχει δημοσιοποιηθεί σχετική αγγελία, μέσω της οποίας αναζητούνται κοινωνικοί λειτουργοί για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, διάρκειας 24 μηνών, στις γραμμές «197» και «1107», στις εγκαταστάσεις του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΚΑ στον Νέο Κόσμο. Η ίδια η αγγελία αναφέρει, ρητά, ότι η παροχή εργασίας αφορά απασχόληση στις συγκεκριμένες γραμμές του ΕΚΚΑ, με βάρδιες και με σύμβαση ορισμένου χρόνου και θέτει συγκεκριμένα τυπικά προσόντα κοινωνικών λειτουργών.

Το γεγονός αυτό, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, όχι μόνο ως προς τη διαδικασία επιλογής της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά και ως προς το ίδιο το μοντέλο στελέχωσης κρίσιμων δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών μέσω ιδιωτικού ενδιάμεσου φορέα.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζομένων και επαγγελματιών του χώρου, οι κοινωνικοί λειτουργοί που θα απασχοληθούν στις δομές αυτές προβλέπεται να αμείβονται με τον βασικό μισθό, ενώ παραμένει άγνωστο το συνολικό οικονομικό αντικείμενο της ανάθεσης προς την ιδιωτική εταιρεία και το ύψος της αμοιβής που θα λάβει για τη «διάθεση» προσωπικού.

Όπως τονίζεται στην ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, η κάλυψη κρίσιμων κοινωνικών αναγκών μέσω έμμεσης διάθεσης προσωπικού και επισφαλών σχέσεων εργασίας υποβαθμίζει την ποιότητα της παρεχόμενης κοινωνικής φροντίδας.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός: