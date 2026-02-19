Κ. Μπακογιάννης: Ήταν παρηγοριά, ανάσα και Δημοκρατία – Τίτλοι τέλους για την ελληνική Deutsche Welle

Ηελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle ολοκληρώνει τη λειτουργία της έπειτα από 62 χρόνια, κλείνοντας ένα ιστορικό κεφάλαιο για τον απόδημο ελληνισμό και την ενημέρωση στα χρόνια της δικτατορίας.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Κώστας Μπακογιάννης χαρακτήρισε τη φωνή του σταθμού «παρηγοριά, ανάσα και δημοκρατία», τονίζοντας ότι αποτέλεσε γέφυρα με την πατρίδα για χιλιάδες Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία και σημείο αναφοράς για τον αντιδικτατορικό αγώνα.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το κλείσιμο της υπηρεσίας έχει για τον ίδιο έντονα προσωπική διάσταση, καθώς ο πατέρας του υπήρξε ραδιοφωνική φωνή της Deutsche Welle — μια παρουσία που, όπως αναφέρει, παραμένει ζωντανή στη μνήμη όσων τον άκουγαν.

«Ίσως τελικά αυτό να είναι το αποτύπωμα μιας ζωής: να μένει στη μνήμη των ανθρώπων», έγραψε, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία της δημόσιας ραδιοφωνίας και της φωνής που συνόδευσε γενιές Ελλήνων.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κ. Μπακογιάννη:

«Κάποιες φωνές δεν ήταν απλώς ραδιοφωνικές συχνότητες. Ήταν παρηγοριά, ανάσα, δημοκρατία.

Η είδηση με βρήκε στο Βερολίνο. Η ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle μετά από 62 χρόνια, ολοκληρώνει τη διαδρομή της. Για μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων που στα πέτρινα χρόνια αναγκάστηκαν να φύγουν και να ξενιτευτούν στη Γερμανία, ήταν γέφυρα με την πατρίδα. Στα χρόνια της δικτατορίας έγινε καθαρή φωνή δημοκρατίας και στήριγμα για τον αντιδικτατορικό αγώνα.

Για μένα είναι βαθιά προσωπικό. Ήταν η φωνή του πατέρα μου. Ο ίδιος ήταν πολύ υπερήφανος γι’ αυτόν τον ρόλο. Ακόμη και σήμερα συναντώ ανθρώπους που μου λένε ότι τον άκουγαν, που θυμούνται τη φωνή του, που μου χαρίζουν κασέτες που έγραφαν για να τις ξανακούσουν.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το αποτύπωμα μιας ζωής. Να μένει στη μνήμη των ανθρώπων, πολύ μετά το τέλος μιας, όποιας, εκπομπής. Και να νιώθεις ότι κάτι από εκείνη τη φωνή συνεχίζει να σε συνοδεύει».