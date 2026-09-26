Κ. Μπακογιάννης για επέτειο δολοφονίας Π. Μπακογιάννη: Μου λείπεις. Λείπεις

Στη δολοφονία του πατέρα του, Παύλου Μπακογιάννη, αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο γιος του Κώστας Μπακογιάννης, μνημονεύοντας μια ρήση του, ενώ καταλήγοντας έγραψε «Μου λείπεις. Λείπεις».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Μπακογιάννη:

«”Τα πολιτικά σχήματα οφείλουν να απευθύνουν προτάσεις ζωής και όχι προτάσεις εξουσίας. Χρειαζόμαστε ακόμα μια ανανέωση, που συντονίζει τους κοινωνικούς ρυθμούς με τις απαιτήσεις της εποχής μας. Σήμερα ο καθένας είναι τόσο προοδευτικός ή τόσο συντηρητικός όσο δείχνουν οι πολιτικές του πράξεις. Κράτα λοιπόν όσο μπορείς ελεύθερη την ψυχή και το μυαλό σου, ανοιχτά και για τις αυριανές σκέψεις και ιδέες σου.”

Μου λείπεις. Λείπεις».