Κ. Μητσοτάκης σε ΠτΔ: Είμαι αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης με τους αγρότες

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το πρωί της Τετάρτης (17/12), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε την Τρίτη (16/01) από το βήμα της Βουλής για το στεγαστικό και τους αγρότες. «Είμαι αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στη συνεχεία και συγκεκριμένα στις 13:00, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αργότερα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, αύριο Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

