Κ. Μητσοτάκης σε ΠτΔ: Είμαι αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης με τους αγρότες

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο το πρωί της Τετάρτης (17/12), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοίνωσε την Τρίτη (16/01) από το βήμα της Βουλής για το στεγαστικό και τους αγρότες. «Είμαι αισιόδοξος πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκτόνωση της κατάστασης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Στη συνεχεία και συγκεκριμένα στις 13:00, ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Αργότερα, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων.

Τέλος, αύριο Πέμπτη ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.