Κ. Μητσοτάκης σε Ν. Χριστοδουλίδη: O συντονισμός Ελλάδας και Κύπρου πιο επίκαιρος από ποτέ

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη έχει αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δύο 24ωρα πριν την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο.

«Συναντιόμαστε σε μια εξαιρετική κρίσιμη συγκυρία. Τα τύμπανα του πολέμου χτυπάνε δυνατά. Είμαστε μπροστά στην κλιμάκωση των εχθροπραξιών. Ο συντονισμός μας καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ. Έχουμε σημαντική κινητικότητα στο Κυπριακό» τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες για επανέναρξη των συνομιλιών πάντοτε στο πλαίσιο των αποφάσεων του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεν θα αποκλίνουμε. Αυτή η κινητικότητα συνδυάζεται με τη λήξη θητείας του γραμματέα. Υπάρχει αίσθηση επείγοντος. Αν υπάρξει πρόοδος τώρα είναι η ώρα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι η Ελλάδα στέκεται πάντα έμπρακτα στην Κύπρο. «Θα είμαστε παρόντες ενόψει των δύσκολων απαιτητικών συζητήσεων» δήλωσε.

«Βρισκόμαστε σε κρίσιμη συγκυρία σε σχέση με το Κυπριακό μετά από χρόνια. Η στρατηγική μας και η πολιτική βούληση έχει οδηγήσει στο διεθνές ενδιαφέρον» είπε από πλευράς του ο κ. Χριστοδουλίδης.

«Είναι σε όλους κατανοητό πως το κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα» πρόσθεσε.