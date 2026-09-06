Κ. Μητσοτάκης για τις εξαγγελίες Τσίπρα: «Το 2014 ήταν αυταπάτη, τώρα πρόκειται για κανονική απάτη»

Σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα άσκησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» για την 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Για ακόμη μια φορά τίποτα δεν άλλαξε, τζάμπα πήγε το rebranding. Όταν ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτά που έλεγε στη Θεσσαλονίκη το 2014, θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει ότι τελούσε υπό καθεστώς αυταπάτης. Εξάλλου, ο ίδιος το είπε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αυταπάτη. Πρόκειται για κανονική απάτη και εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών, το να υπόσχεται κανείς πράγματα που και ο ίδιος γνωρίζει ότι δεν θα κληθεί ποτέ να εφαρμόσει», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία «δεν επιλέγει αντίπαλο», επισημαίνοντας πως οι πολίτες είναι εκείνοι που καθορίζουν, μέσα από την ψήφο τους, ποιος θα βρίσκεται στην κυβέρνηση και ποιος στην αντιπολίτευση.

«Σέβομαι όλους τους αντιπάλους. Οφείλω να τους αντιμετωπίζω όλους με αξιοπρέπεια. Δουλειά της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι μόνο να προβάλλουμε τον δικό μας πολιτικό λόγο, αλλά και να αποδομούμε τις θέσεις της αντιπολίτευσης», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στην κριτική του ΠΑΣΟΚ προς τον πρώην πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε: «Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι το 80% του προγράμματός του είναι ουσιαστικά copy-paste από τον κ. Τσίπρα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω δύο κόμματα να διαγκωνίζονται τόσο πολύ για την πατρότητα ενός προγράμματος πολιτικής εξαπάτησης».