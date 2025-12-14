Κ. Μητσοτάκης για την τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Αντισημιτισμός και μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας

Την τρομοκρατική επίθεση που έλαβε χώρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια του εορτασμού της Χανουκά. Καταδικάζω αυτή τη βία με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν καμία θέση στις κοινωνίες μας», πρόσθεσε.

