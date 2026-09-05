Κ. Μητσοτάκης από τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90η ΔΕΘ: «Η πρόκληση τώρα είναι να δυναμώσουμε τους δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεών μας»

Την πεποίθησή του ότι η πρόκληση τώρα είναι η ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων Ελλάδας και Ιαπωνίας εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην οποία είναι τιμώμενη χώρα. Ο ίδιος δήλωσε θαυμαστής της ιστορίας της οικονομίας και τόνισε: «αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από το 1953 ως το 1973 η Ελλάδα ήταν η δεύτερη ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία και η πρώτη ήταν η Ιαπωνία. Και η πρόκληση τώρα είναι να στραφούμε σε υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, να δυναμώσουμε τους δεσμούς μεταξύ των επιχειρήσεών μας και να χρησιμοποιήσουμε την παρουσία της Ιαπωνίας στη ΔΕΘ ως μια νέα ώθηση για την παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων στην Ιαπωνία και των ιαπωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός καλωσορίζοντας στη Θεσσαλονίκη τις οικονομικές αποστολές από την Ιαπωνία τόνισε ότι θαυμάζει τον Ιαπωνικό πολιτισμό αλλά και όσα η Ιαπωνία έχει καταφέρει ως μια ηγέτιδα δύναμη στην οικονομία. Αναφέρθηκε επίσης στην επίσκεψή του στην Ιαπωνία πριν από τρία χρόνια χαρακτηρίζοντάς την ως μια επίσκεψη που επρόκειτο να σηματοδοτήσει την δέσμευσή του για την αναβάθμιση της σχέσης των δύο χωρών σε μια στρατηγική συνεργασία. «Είμαστε δύο αρχαίοι πολιτισμοί, δύο μοντέρνες δημοκρατίες αλλά και δύο χώρες που μπορούν να ενδυναμώσουν την εμπορική και οικονομική τους συνεργασία. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε μια δυναμική ανοιχτή οικονομία που είναι έτοιμη να υποδεχτεί περισσότερες επενδύσεις από την Ιαπωνία και από την Άπω Ανατολή και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλω να επικοινωνήσω σήμερα στις ιαπωνικές αντιπροσωπείες και αποστολές ώστε να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως έναν προορισμό επενδύσεων όχι μόνο για όσα η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ως μια οικονομία αλλά και επειδή η Ελλάδα είναι μια φυσική είσοδος για αγορές της νοτιοανατολικής και ανατολικής Ευρώπης» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα Koichi Ito, υποδέχτηκε τους παρευρισκόμενους στα εγκαίνια του περιπτέρου της Ιαπωνίας λέγοντας στα ελληνικά: «είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας εδώ στη Θεσσαλονίκη». Όπως υπογράμμισε, «η Ιαπωνία και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε πολλούς τομείς». Παράλληλα τόνισε ότι «όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίου Κισίντα συναντήθηκαν στο Τόκιο πριν από 3 χρόνια οι δύο πρωθυπουργοί συμφώνησαν να λειτουργήσουν οι δύο χώρες σε διμερές επίπεδο ως στρατηγικοί εταίροι». Από τότε, όπως πρόσθεσε, πολλά έγιναν στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας και σήμερα αντιπροσωπεία της Ιαπωνίας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του περιπτέρου της Ιαπωνίας στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα επισήμανε ότι οι δύο χώρες έχουν μεγάλες προοπτικές οικονομικής συνεργασίας ενώ αναφέρθηκε και στην Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (EPA – Economic Partnership Agreement), που έγινε το 2019 και συνιστά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία ζωνών ελεύθερου εμπορίου μεταξύ αναπτυγμένων οικονομιών (κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ιαπωνίας) και άλλων εθνών ή περιφερειακών ενώσεων σε όλο τον κόσμο. Για την παρούσα συγκυρία υπογράμμισε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι μια ευκαιρία για να την περαιτέρω οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, εν μέσω γεωπολιτικών και οικονομικών αλλαγών και προκλήσεων σε όλο τον κόσμο. Μιλώντας για τις σχέσεις φιλίας μεταξύ των δύο κρατών έδωσε έμφαση στις κοινές αξίες που μοιράζονται, στον σεβασμό του δικαίου, τους πολιτισμούς των δύο χωρών και την ευημερία των λαών.

Στην τελετή μίλησε και ο Γιάννης Μυτιληναίος, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Μ /Maritime, ο οποίος ανέφερε ότι στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της οικογένειας Μυτιληναίου, αναμένεται σύντομα η υπογραφή του συμβολαίου μεταξύ της οικογενειακής επιχείρησης Metlen και της Ιαπωνίας για την προμήθεια γάλλιου, ενός πολύ σημαντικού μετάλλου που θα καλύπτει το 50% των αναγκών της Ιαπωνίας. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς, όπως επισήμανε, η Ιαπωνία δεν είναι μια χώρα ευλογημένη με ενεργειακά ή ορυκτά αποθέματα.

Την τελετή των εγκαινίων πλαισίωσε ο Takuya Taniguchi με το παραδοσιακό ιαπωνικό τύμπανο Taiko που έδωσε έναν δυναμικό και εορταστικό τόνο στην εκδήλωση.