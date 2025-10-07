Κ. Μητσοτάκης από ΣΕΒ: Δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα – Στόχος μας η νέα γενιά να ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη

Στην εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο Μέγαρο Μουσικής, μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και τόνισε ότι η Ελλάδα κατάφερε να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της στα μάτια της διεθνούς κοινότητας.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε στα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας όπως η μείωση της ανεργίας και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, υπογραμμίζοντάς ότι «η συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς».

Παράλληλα αναφέρθηκε στις «κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη», φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία για να σημειώσει ότι δεν υπάρχει «οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα».

Μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά αυτές οι κρίσεις δείχνουν «πόσο πολύτιμο είναι αυτό το άυλο προτέρημα της πολιτικής σταθερότατος σημερινής Ελλάδος».

Στην αρχή της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός θυμήθηκε την πρώτη του ομιλία στο ΣΕΒ πριν από σχεδόν 10 χρόνια το 2016, ως αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Τότε είχα δεσμευθεί σε πέντε σημεία. Πρώτον ότι θα δώσω μάχη ώστε να πειστεί η κοινωνία πως η επιχειρηματικότητα αποτελεί οδό ευημερίας για τη χώρα. Δεύτερον ότι οι προτεραιότητες του κόμματός μου, αλλά και της χώρας, θα πρέπει να είναι οι επενδύσεις και η δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. Τρίτον ότι από την πλευρά του το κράτος πρέπει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στην παιδεία, στην υγεία, αλλά και στην ενέργεια, στη χωροταξία και στην ασφάλεια. Τέταρτον ότι χρέος της πολιτείας είναι να προφυλαχθεί ο υγιής ανταγωνισμός και πέμπτο ότι θα δώσω ένα ξεχωριστό βάρος στη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας», τόνισε αρχικά.

«Σχεδόν 10 χρόνια μετά από το ίδιο βήμα του ΣΕΒ με πυξίδα τους ίδιους στόχους κινούμαι και ως Πρωθυπουργός, τόσο στη διάρκεια της πρώτης όσο και της δεύτερης θητείας. ότι η οικονομική ανάπτυξη συνδέεται με την ίδια την ατομική προκοπή», προσέθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την αύξηση των επενδύσεων την τελευταία εξαετία που ξεπέρασαν τα 30 δισ. ευρώ. «Έφεραν περισσότερα κεφάλαια στον τόπο από όσα τα προηγούμενα 20 χρόνια», τόνισε.

Μίλησε ακόμη για τη μείωση της ανεργίας στο 8% με περαιτέρω καθοδική τάση και τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας, για την ψηφιοποίηση του δημόσιου, για τη μείωση 83 φόρων εκ των οποίων οι 20 αφορούν τη βιομηχανία, για την απαλλαγή των τραπεζών από τα κόκκινα δάνεια, για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για τη ραγδαία υποχώρηση του δημόσιου χρέους, και τα χαμηλότερα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων.

«Η Ελλάδα-παρίας του 2015 δανείζεται σήμερα φθηνότερα από πανίσχυρες ευρωπαϊκές οικονομίες», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Πρόκειται για αποδείξεις ότι η οικονομική ανάταξη, αλλά και οι προοπτικές της πατρίδος μας εμπνέουν σιγουριά», προσέθεσε επισημαίνοντας ότι αυτά συμβαίνουν σε διεθνές περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων και αναταράξεων.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι αυτά είναι αποτέλεσμα της αποκατάστασης της αξιοπιστίας της χώρας, αλλά και της αποκατάστασης «μίας κοινωνικής ενότητας και σύμπνοιας της κοινωνίας στα βασικά που διαδέχθηκε τον διχασμό, αλλά κυρίως τη θετική συνέπεια μίας εσωτερικής σταθερότητας από μία πολιτική η οποία μπορεί σταδιακά να μετατρέπει τη συλλογική ανάπτυξη μετατρέπεται σε ευημερία για τους πολλούς», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα τόνισε ότι με κυβερνητικές κρίσεις στην Ευρώπη, όπως της Γαλλίας και το λαϊκισμό που ξαναφουντώνει, δεν υπάρχει οικονομική προοπτική χωρίς πολιτική σταθερότητα.

Όπως υπογράμμισε αυτά δείχνουν «πόσο πολύτιμο είναι αυτό το άυλο προτέρημα της πολιτικής σταθερότατος σημερινής Ελλάδος».

«Η χώρα μας τα πέτυχε μέσα από πολλές δοκιμασίες. Είναι άδικο να αμφισβητούνται τόσο εύκολα και επιπόλαια όπως συχνά συμβαίνει τελευταία», επισήμανε και είπε «ας είμαστε υπερήφανοι για αυτά που έχουμε κατακτήσει γιατί δεν είναι λίγα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε στη σημασία της σταθερότητας που όπως είπε «αποτελεί τη βάση για κάθε περαιτέρω προοπτική».

Αναφέρθηκε στις περιπέτειες από «τα ψέματα των απλοϊκών λύσεων, των παροχών χωρίς αντίκρισμα και τις αυταπάτες σε μια οικονομία που ήταν στην εντατική».

«Έχουμε εθνικό χρέος να μη το ζήσουμε ποτέ ξανά», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Μόνο οι ισχυρές κυβερνήσεις εγγυώνται πως οι αλλαγές για να διατηρηθεί μια οικονομία σε τροχιά ευημερίας θα υλοποιηθούν. Χωρίς υποταγή στο λαϊκισμό και μακριά από κάθε πολιτικό πειραματισμό», τόνισε ακόμα και υπογράμμισε ότι «όσα οι Έλληνες κατέκτησαν μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν εύκολα και αύριο μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα».

«Στόχος μας η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για το μέλλον. «Μιλώ ανοιχτά. Το σχέδιο μας υπηρετεί έναν στόχο: Να καταστεί η Ελλάδα χώρα στην οποία θα θέλει κανείς να ζήσει, να σπουδάσει και να εργαστεί, να επενδύσει και να δημιουργήσει. Μια χώρα στην οποία η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από την προηγούμενη. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο έως το 2019. Έχουμε τις βάσεις για το μετασχηματισμό κράτους και οικονομίας. Είτε θα το πετύχουμε μαζί, είτε θα επιστρέψουμε στη μιζέρια και τον μηδενισμό. Σε δρόμο που βαδίσαμε και είδαμε πόσο κοστίζει το αδιέξοδο του», είπε χαρακτηριστικά και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας:

«Κλείνω με το μήνυμα ελπίδας που εκπέμπει ο νέος προϋπολογισμός. Σας καλώ να ανανεώσουμε μαζί την άτυπη συμφωνία με στόχο τη συλλογική πρόοδο».