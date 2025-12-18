K. Mαρινάκης: Στήριξη του Κ. Μητσοτάκη στις ευρωπαϊκές πολιτικές κοινωνικής συνοχής

Στις τρέχουσες παρεμβάσεις της κυβέρνησης αναφέρθηκε στην ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών με τον Παύλο Μαρινάκη

Το πλήρες εισηγητικό κείμενο του κ. Μαρινάκη

Στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμμετέχει σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι απολύτως κρίσιμο, καθώς θα χρειαστεί να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, σε συνέχεια δεσμεύσεων που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει αναλάβει. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα προκειμένου η χώρα να είναι ασφαλής και να εξακολουθεί να αμύνεται απέναντι στη ρωσική εισβολή».

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ξανά πως η οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής και να διασφαλίζει ότι για τα χρήματα τα οποία θα πάρει η Ουκρανία και τα οποία θα δαπανήσει για εξοπλισμούς, θα ληφθούν υπόψη και συγκεκριμένες εθνικές προτεραιότητες που μπορεί να έχουν κράτη μέλη.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην συζήτηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου: «Μία πρώτη συζήτηση μιας διαπραγμάτευσης, η οποία αναμένεται να είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει με επιμονή τις καίριες ευρωπαϊκές πολιτικές της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απαραίτητοι πόροι προκειμένου αυτές οι εμβληματικές πολιτικές να συνεχίσουν να δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα «Κίμων». «Είναι, νομίζω,», είπε «μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα «Κίμων» είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή».

Στη Γαλλία για να παραστεί στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης σημαίας βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα.

Η σημερινή μέρα είναι ιστορική για το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό καθώς η φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» που, πλέον, βρίσκεται στην «Μονάδα του Στόλου» σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας.

Η επιλογή των φρεγατών Belh@rra αποτελεί μια στρατηγική επιλογή σε μια περίοδο σύνθετων γεωπολιτικών συγκυριών και σηματοδοτεί μια καινούρια φιλοσοφία επιχειρήσεων.

Κυρώθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, με 159 ψήφους «υπέρ», ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026.

Στα βασικά μεγέθη του αποτυπώνεται, ξεκάθαρα, πως η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα. Από την αβεβαιότητα του παρελθόντος, οδεύει σε τροχιά σταθερής και διατηρήσιμης ανάπτυξης, με ρυθμούς που υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,2% το 2025 και το 2026 προβλέπεται να φτάσει το 2,4%, την ώρα που η Ευρωζώνη κινείται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα.

Για την ανεργία προβλέπεται υποχώρηση στο 8,6% το 2026, που θα είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 35% από το 2019 έως το 2025 και θα ξεπεράσει το 40% έως το 2026. Οι καθαρές αμοιβές αυξάνονται κατά 32% περίπου σε σχέση με το 2019.

Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, από 2,6% το 2025 σε 2,2% το 2026, συμβάλλοντας στη σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής.

Οι επενδύσεις καταγράφουν, ήδη, ιστορικά υψηλές επιδόσεις και παρουσιάζουν ισχυρή δυναμική και προοπτική να φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ το 2026. Εξέλιξη που οδηγεί στην κάλυψη ενός διαχρονικού κενού σε σχέση με την Ευρώπη.

Οι δαπάνες για την υγεία ενισχύονται αποφασιστικά, αφού ο προϋπολογισμός προβλέπει υπερδιπλασιασμό των πόρων σε σχέση με το 2019.

Επιπρόσθετα, οι πόροι για παιδεία, άμυνα, πολιτική προστασία και κοινωνική ασφάλιση είναι αισθητά ενισχυμένοι σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. Την ίδια ώρα, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φτάνει σε ιστορικά υψηλά μεγέθη.

Την περίοδο 2026-2029, οι εξαγωγές εκτιμάται ότι θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%, ενώ ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών θα επιβραδυνθεί σημαντικά.

Τα ανωτέρω αδιαμφισβήτητα στοιχεία αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η χώρα κινείται στη σωστή κατεύθυνση, με μόνο στόχο οι πολίτες να πάρουν πίσω όσα στερήθηκαν.

Η επίλυση του στεγαστικού ζητήματος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τόσο για την Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Στη χώρα μας, τα τελευταία 2,5 χρόνια, με 43 διακριτές κρατικές παρεμβάσεις, για την απόκτηση και για την ενοικίαση κατοικίας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,7 δισ. ευρώ και με περισσότερους από 1,5 εκατ. δικαιούχους, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις.

Από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε έξι επιπλέον δράσεις, που δρομολογούνται, με στόχο να αυξηθεί η προσφορά για τα ακίνητα:

1. Ένα γενναίο πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα καλύπτει έως και το 90% της δαπάνης, με στόχο την αναβάθμιση κατά προτεραιότητα παλαιών κλειστών ακινήτων και επιδότηση που θα φτάνει τα 36.000 ευρώ.

2. Για εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που νοικιάζουν σπίτια εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, δεν θα επιστρέφεται ένα, αλλά δύο ενοίκια ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, αρκεί να μισθώσουν σπίτι στην Περιφέρεια όπου υπηρετούν.

3. Θα προχωρήσουν τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

4. Ήδη απαγορεύονται οι νέες μισθώσεις στο 1ο, στο 2ο και στο 3ο διαμέρισμα της Αθήνας. Η ίδια ρύθμιση επεκτείνεται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου παρατηρείται σημαντική αύξηση των ενοικίων.

5. Οι κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν, πλέον, να χτίζουν διαμερίσματα ή να μετατρέπουν σε κατοικίες υφιστάμενα κτίρια αποκλειστικά προς ενοικίαση για 10 χρόνια και τα έσοδα από αυτά τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος του νομικού προσώπου.

6. Πολεοδομική πρόβλεψη που θα φέρει προσεχώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων τα οποία δεν ήταν μέχρι σήμερα προς οικιστική χρήση.

Με διάταξη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατέθηκε χθες, κλείνει ακόμη μια εκκρεμότητα από το παρελθόν που αφορά στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που χορηγήθηκαν κυρίως την περίοδο 2005-2009, όταν δεν υπήρχε καμία διεθνής πρόβλεψη για έντονη ανατίμηση του ελβετικού φράγκου.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης οι υποχρεώσεις των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο θα μετατρέπονται σε ευρώ, με σταθερό χαμηλό επιτόκιο. Επίσης, θα προβλέπεται «κούρεμα», με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου, ενώ παράλληλα οι δανειολήπτες θα μπορούν να ζητήσουν επιμήκυνση της αποπληρωμής έως πέντε χρόνια.

Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, εκλείπει κατ’ αυτό τον τρόπο, ουσιαστικά, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, αφού το κεφάλαιο θα έχει μετατραπεί πια σε ευρώ. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες, μέσω του χαμηλού και του σταθερού επιτοκίου. Ταυτόχρονα, οι δανειολήπτες ελαφρύνονται, αφού οι υποχρεώσεις τους μειώνονται σημαντικά από την αλλαγή σε ευρώ, από το «κούρεμα», όσο και από τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως υπέγραψε Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες του πενταετούς σχεδίου δράσης για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου συνέδραμαν οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων με τους οποίους πραγματοποιήθηκε ένας νέος γύρος διαβούλευσης, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τη βούληση όλων των εμπλεκομένων μερών να ενισχυθεί το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων στη χώρα μας.

Εντός του 2025, προηγήθηκε ένας κύκλος τακτικών διαβουλεύσεων διάρκειας επτά μηνών ο οποίος κατέληξε στα τέλη Νοεμβρίου στην υπογραφή της ιστορικής Κοινωνικής Συμφωνίας την οποία, για πρώτη φορά, συνυπέγραψαν όλοι οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινών Εταίρων και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

H συζήτηση με τους δημοσιογράφους

Για την επίθεση του ευρωβουλευτήΝ. Παππά σε βάρος δημοσιογράφου, δήλωσε ότι δεν πέσαμε από τα σύννεφα γιατί είχε δώσει πολλές φορές δείγματα. Πρέπει όμως να δώσει εξηγήσεις και ο Αλ. Τσίπρας, γιατί τον είχε επιλέξει και για υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων και για ευρωβουλευτή. Υπενθύμισε ότι ο κ. Αυγενάκης σε παλιότερο περιστατικό υπέστη κυρώσεις, ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απειλήσει πολιτικούς τους αντιπάλους και δημοσιογράφους.

Για τους αγρότες δήλωσε ότι η κυβέρνηση ικανοποιεί μεγάλο μέρος των αιτημάτων τους και από εκεί και πέρα «η μπάλα περνάει στους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα», ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί και να σταθμίσουν ότι έρχονται Χριστούγεννα και ο κόσμος πρέπει να κινηθεί. Επανέλαβε ότι έγινε λάθος με τον ΕΛΓΑ και αντιμετωπίστηκε.

Για τα εθνικά θέματα τόνισε ότι ποτέ δεν τέθηκε θέμα Τσάμηδων, όπως ανέφερε κάποιο δημοσίευμα.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε πως η χώρα μας έχει πληρώσει 3δισ. ευρώ σε πρόστιμα τα τελευταία 30 χρόνια για τον τρόπο που δίνονταν οι αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό το αλλάζει η κυβέρνηση με το να περάσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Το ποιοι θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει δίωξη αγροτών για συμμετοχή τους σε κινητοποίηση, αλλά σε όσους αναποδογυρίζουν περιπολικά, σπάνε κεφάλια και ανοίγουν μύτες και αυτοί καλώς διώκονται από τη δικαιοσύνη.

Για το μπλοκάρισμα των ρωσικών κεφαλαίων από την Ε.Ε. ανέφερε ότι περισσότερα θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός όταν τελειώσει η Σύνοδος.

Δουλειά της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να καλεί όσους μάρτυρες κρίνει σκόπιμο, άρα δεν προκύπτει συγκάλυψη όπως αναφέρει η αντιπολίτευση. Πρέπει να τελειώσουμε οριστικά από την Ελλάδα του χτες, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις και πληρωμές στους έντιμους κτηνοτρόφους. Η ΑΑΔΕ έχει τεράστιες επιτυχίες και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων. Το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση. Προτιμώ ένα νέο σύστημα που αν κάνει λάθη διορθώνονται, παρά ένα λάθος σύστημα, είπε ο κ. Μαρινάκης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ο κ. Μαρινάκης, λειτουργεί με απολύτως φασιστικούς όρους και με μισογυνισμό, προσβάλλει και συκοφαντεί συζύγους πολιτικών μόνο γιατί είναι σύζυγοί τους. Χαρακτήρισε ντροπή την παρουσία της στη Βουλή και πως η συμπεριφορά της οφείλεται στο ότι το κάνει για να επιβιώσει πολιτικά.

Η πολιτεία έχει κανόνες και οι νόμοι πρέπει να τηρούνται δήλωσε ο κ. Μαρινάκης για το ενδεχόμενο να επιχειρήσουν να ανοίξουν οι αγρότες τα διόδια τις ημέρες των γιορτών.

Ως προς το αγροτικό ρεύμα ανέφερε ότι για 2 συν 8 χρόνια το έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση και είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη, ενώ ενδέχεται να μειωθεί και άλλο, μετά από τις συναντήσεις που πρέπει να προηγηθούν. Επανέλαβε τις φοροελαφρύνσεις και τα φορολογικά κίνητρα που έχει δώσει η κυβέρνηση στους αγρότες. Η κυβέρνηση έχει ειλικρινή διάθεση και το βλέπουν οι αγρότες.

Αναφερόμενος στον Γιώργο Ξυλούρηκαι το αν είναι βάσιμο δημοσίευμα ότι ο πραγματικός «φραπές» είναι ο αδερφός του, δήλωσε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να βρει ποιος είναι ποιος. Επίσης η ποινική ευθύνη των πράξεων αποδίδονται στα φυσικά πρόσωπα που τις έχουν κάνει και όχι σε ψευδώνυμα.

Μιλώντας για τις επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις, είπε ότι η Ελλάδα ήταν μία χώρα που πτώχευσε με κλειστές τράπεζες, ακολούθησε η πανδημία που έπρεπε να στηριχθούν επιχειρήσεις και να διασωθούν θέσεις εργασίας και σήμερα η κυβέρνηση έχει δώσει, όσα δεν έχουν δώσει όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις μαζί.

Η επιτυχία ή η αποτυχία στις εκλογές για μία κυβέρνηση, εξαρτάται από το έργο της, δήλωσε απαντώντας σε ερώτημα αν η κριτική στη Ζωή Κωνσταντοπούλου οφείλεται σε τακτική για την εξασφάλιση αυτοδυναμίας.

Αναφέρθηκε για το στεγαστικό στις παρεμβάσεις που έχουν στόχο να ανοίξουν κλειστά σπίτια ή να διατεθούν άλλα που μέχρι τώρα ήταν μόνο για βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και σε άλλες παρεμβάσεις υπέρ δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, φοιτητών κλπ