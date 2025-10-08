Κ. Μάλαμα : Πότε θα λειτουργήσει το Εθνικό Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης;

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα σε σχέση με το ζήτημα της λειτουργίας του Εθνικού Κολυμβητηρίου της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό η Κυριακή Μάλαμα καλεί την Υπουργό να διευκρινήσει ε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου του Εθνικού Κολυμβητηρίου της Θεσσαλονίκης, εάν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια κι αν έχουν εκπονηθεί στατικές μελέτες;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης :

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κυρία Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα : Πότε θα λειτουργήσει το Εθνικό Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης;

Το Εθνικό Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης διέκοψε την λειτουργία του στις 28 Φεβρουαρίου του 2025, αιφνιδιαστικά, αφήνοντας χιλιάδες αθλούμενους, αθλητές και σωματεία χωρίς χώρο προπόνησης. Η απουσία οικοδομικής άδειας ήταν ο λόγος της αναστολής λειτουργίας, έλλειψη για την οποία δεν απολογήθηκε ποτέ η κυβέρνηση, η οποία γνώριζε το πρόβλημα εδώ και χρόνια. Τον Ιούνιο του 2025 ανακοινώθηκε ότι το Εθνικό Κολυμβητήριο έλαβε οικοδομική άδεια, αλλά εν συνεχεία απαιτήθηκαν στατικές μελέτες, οι οποίες δεν είναι σαφές αν κατέδειξαν κάποιο ζήτημα ασφαλείας και η εθνική αυτή αθλητική υποδομή δεν λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Επειδή θα πρέπει, επίσημα, να ενημερωθεί η αθλητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης για την κατάσταση στο Εθνικό Κολυμβητήριο.

Επειδή δεν είναι σαφές πως αδειοδοτήθηκε το Εθνικό Κολυμβητήριο, αλλά δεν λειτουργεί γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί οι στατικές μελέτες, οι οποίες υποτίθεται ότι είναι προαπαιτούμενο για την αδειοδότηση οποιουδήποτε κτίσματος.

Ερωτάται η κυρία Υπουργός :

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία ελέγχου του Εθνικού Κολυμβητηρίου της Θεσσαλονίκης;

Έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια;

Έχουν εκπονηθεί στατικές μελέτες;

Η ερωτούσα βουλευτής

Μάλαμα Κυριακή