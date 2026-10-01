Κ. Κυρανάκης: Τηρήσαμε τις υποσχέσεις μας – Να κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια με καθαρή συνείδηση

Την αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και την ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας έθεσε ως βασικές προκλήσεις ενόψει των εκλογών του 2027 ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο της εφημερίδας «Καθημερινή», Σταύρο Παπαντωνίου, στο πλαίσιο του 7ου Olympia Forum.

«Το να μπορούν τα στελέχη μας να κοιτούν τον κόσμο στα μάτια με καθαρή συνείδηση ως προς την αξιοπιστία και ως προς το όραμα που θα δώσουμε, είναι βασική πρόκληση για τους επόμενους μήνες. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», τόνισε.

Ο κ. Κυρανάκης σημείωσε ότι, στον όγδοο χρόνο διακυβέρνησης και έπειτα από πολλαπλές κρίσεις και δυσκολίες, το ζητούμενο είναι η ΝΔ να φτάσει στην κάλπη του 2027 έχοντας υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, ώστε να μπορεί να στηρίξει με αξιοπιστία το πρόγραμμα και τις υποσχέσεις της για την Ελλάδα του 2030. Όπως ανέφερε, το σημαντικότερο είναι να μπορεί κανείς να κοιτάξει τον κόσμο στα μάτια και να του πει «αυτά υποσχέθηκα, αυτά έκανα».

Στο ίδιο πλαίσιο, τάχθηκε υπέρ της ανανέωσης της παράταξης, επισημαίνοντας το έντονο ενδιαφέρον ανθρώπων που θέλουν να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτιά της.

«Εγώ τάσσομαι υπέρ αυτής της ανανέωσης. Θεωρώ ότι τρίτη τετραετία χωρίς ανανέωση δεν θα μπορέσει να περπατήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ιστορία γράφεται από τους παρόντες»

Απευθύνοντας κάλεσμα στους νέους που θέλουν να αλλάξει η χώρα, ο γραμματέας της ΝΔ τούς προέτρεψε να συμμετάσχουν στην πολιτική διαδικασία και να διεκδικήσουν μια θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματος.

«Η ιστορία γράφεται από τους παρόντες», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική κατάσταση διαμορφώνεται από όσους συμμετέχουν και ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ο κ. Κυρανάκης υποστήριξε ότι η ΝΔ έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια τόσο προς τα Δεξιά όσο και προς το Κέντρο. Αναφέρθηκε επίσης στην ικανότητα της παράταξης να εξελίσσεται και στην ανθεκτικότητά της στις μεγάλες πολιτικές αλλαγές της μεταπολίτευσης.

Για τις πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ, αναγνώρισε ότι αποτελούν υπαρκτό πολιτικό ρεύμα και σημείωσε ότι η προσπάθεια διεύρυνσης πρέπει να απευθυνθεί και σε αυτό το ακροατήριο.

Αντώνης Σαμαράς και η «ενωμένη Νέα Δημοκρατία»

Στη συζήτηση τέθηκε και η σχέση της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο γραμματέας της ΝΔ χαρακτήρισε τον κ. Σαμαρά «έναν από τους καλύτερους πρωθυπουργούς που έχουν περάσει από την Ελλάδα», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι τον στενοχωρεί η σημερινή του στάση απέναντι στην παράταξη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ιστορικά τα κόμματα που προέκυψαν από διασπάσεις της ΝΔ δεν είχαν μακροχρόνια παρουσία. Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά, ανέφερε ότι «υπάρχει λόγος που δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα» και εκτίμησε ότι, εάν ήταν βέβαιος για την επιλογή του, θα την είχε ήδη κάνει πράξη.

Ο ίδιος τόνισε ότι επιθυμεί μια «μεγάλη Νέα Δημοκρατία ενωμένη», συνδέοντας την ενότητα της παράταξης με την επίτευξη εκλογικών αποτελεσμάτων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το λάθος που πληρώσαμε πιο ακριβά»

Κληθείς να προσδιορίσει το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αυτό που πληρώσαμε πιο ακριβά σε επίπεδο σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία είναι η διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε, αναγνωρίζοντας καθυστερήσεις και προβλήματα στη διαχείριση της υπόθεσης.

Υποστήριξε ότι οι έλεγχοι που οδήγησαν στην αποκάλυψη παράνομων επιδοτήσεων και εικονικών δηλώσεων πραγματοποιήθηκαν από ελληνικές αρχές.

«Η διαχείριση όμως αυτού του σκανδάλου άφησε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας να πιστεύει ότι οι πολιτικοί της ΝΔ έχουν βγάλει λεφτά από αυτή την υπόθεση», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι η διαχείριση της υπόθεσης προκάλεσε σοβαρή ζημιά στη σχέση εμπιστοσύνης της ΝΔ με μέρος της κοινωνίας.

Ως βασική δυσκολία για τη ΝΔ προσδιόρισε τον «χρόνο και τη φθορά», έπειτα από οκτώ χρόνια διακυβέρνησης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ