Κ. Κυρανάκης: Στην Αθήνα 1.076 νέα λεωφορεία – Προσλήψεις 160 οδηγών

Ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη ανανέωση στόλου λεωφορείων που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, ανακοίνωσε ο αναπ. υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο ίδιος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για «ολοκλήρωση της δέσμευσης για 1.076 καινούργια λεωφορεία στην Αθήνα», από τα οποία πάνω από το 1/3 είναι ηλεκτρικά, το 1/3 κινούνται με φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα νέας γενιάς ντιζελοκίνητα, χαμηλών ρύπων.

Όπως τόνισε ο κ. Κυρανάκης, το 2019 το νεότερο λεωφορείο στον στόλο είχε ηλικία περίπου δέκα ετών, ενώ η πλειοψηφία των οχημάτων ήταν κατασκευής του 1999. Σήμερα, περισσότερο από το ένα τρίτο των νέων λεωφορείων είναι ηλεκτρικά, άλλο ένα τρίτο κινείται με φυσικό αέριο και το υπόλοιπο αφορά σύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα νέας τεχνολογίας.

Με την ένταξη ακόμη 205 νέων λεωφορείων, ο αριθμός των καινούργιων οχημάτων που κυκλοφορούν ή μπαίνουν άμεσα στον δρόμο φτάνει τα 1.076 ενώ η ανανέωση του στόλου αγγίζει το 80%. Πρόκειται για 125 ηλεκτρικά λεωφορεία, 13 λεωφορεία φυσικού αερίου IVECO και 67 νέα CNG Menarini, που προστίθενται στα ήδη 871 νέα οχήματα τα οποία εξυπηρετούν καθημερινά το επιβατικό κοινό.

Παράλληλα, ο αναπ. υπουργός Μεταφορών σημειώνοντας ότι είναι ήδη ανοιχτή η προκήρυξη για την πρόσληψη 160 οδηγών λεωφορείων, έκανε λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον καθώς «τις πρώτες δύο ημέρες έχουμε 100 αιτήσεις».

«Με νέα λεωφορεία και περισσότερους οδηγούς έχουμε ανοιχτή προκήρυξη αυτή τη στιγμή», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης και πρόσθεσε ότι στην προκήρυξη μπορεί να κάνει αίτηση και κάποιος ο οποίος δεν έχει το αντίστοιχο δίπλωμα. «Για πρώτη φορά οδηγός μπορεί να κάνει αίτηση και να αποκτήσει δίπλωμα στη δική μας σχολή οδηγών».

«Τους εκπαιδεύουμε στη σχολή οδηγών της ΟΣΥ με έναν όρο. Για 5 χρόνια είσαι στο τιμόνι. Αν όχι, πρέπει πληρώσεις το κόστος του διπλώματός σου», σημείωσε ο κ. Κυρανάκης και πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να φτάσουμε τους 3.000 οδηγούς».

Επιπλέον, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι «έως το τέλος του 2026 σε όλες οι πρότυπες γραμμές να έχουν μειωθεί στο μισό ο χρόνος και η συχνότητά τους. Να βελτιωθεί κατά 50% το πόσο γρήγορα έρχονται».

Παράλληλα, αναφερόμενος σε δύο βασικές γραμμές των ΜΜΜ της Αθήνας τόνισε ότι η αναμονή στο λεωφορείο 550 «από τα 18 λεπτά πέρυσι έχει πέσει στα 10-11 λεπτά». Επιπλέον, για το 608 σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή «η συχνότητα είναι στα 9 λεπτά».