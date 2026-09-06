Κ. Κυρανάκης: Οι σιδηροδρομικοί σταθμοί παίρνουν ζωή – Από το 2027 νέα τρένα, περισσότερη κίνηση και επενδύσεις

«Οι σταθμοί παίρνουν ζωή», τόνισε ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Κυρανάκης, περιγράφοντας τη νέα εποχή που διαμορφώνεται για την αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας, με αιχμή τους μεγάλους σταθμούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά.

Μιλώντας σήμερα σε ειδική εκδήλωση της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., η οποία παρουσίασε τη νέα της ταυτότητα ως «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα – Hellenic Rail Estate», στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η αναμενόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, σε συνδυασμό με την είσοδο νέου στόλου τρένων από το 2027, δημιουργεί νέες ανάγκες αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για την αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας.

Όπως ανέφερε, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στον σιδηρόδρομο, η ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας και η αύξηση των δρομολογίων θα φέρουν περισσότερο κόσμο στα τρένα. «Τα δρομολόγια τα οποία θα εκτελούνται από το 2027, με καινούργιο στόλο, με καινούργια τρένα, θα δημιουργούν περισσότερους επιβάτες, περισσότερη κίνηση στους σταθμούς», σημείωσε.

Έτσι, όπως πρόσθεσε, οι σταθμοί θα χρειαστούν «περισσότερο χώρο, περισσότερο αξιοποιήσιμο χώρο και περισσότερο αναπτυξιακό χώρο», δημιουργώντας ένα νέο πεδίο για επενδύσεις και εμπορικές δραστηριότητες.

Στο επίκεντρο ο σταθμός Θεσσαλονίκης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κυρανάκης στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι πια νέος» και ότι «πρέπει να γίνει πραγματικά νέος», ενώ αναφέρθηκε επίσης στον σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών, στον Πειραιά και σε άλλα εμβληματικά ακίνητα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί μπορούν να αποκτήσουν τον χαρακτήρα τοπόσημων, όπως συμβαίνει σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πόλεις. «Οπουδήποτε και να κυκλοφορήσουμε στην Ευρώπη, στις μεγάλες πρωτεύουσες, αλλά και σε μεγάλες πόλεις, ο σιδηροδρομικός σταθμός είναι ένα τοπόσημο», ανέφερε, εκτιμώντας ότι εφόσον οι ελληνικοί σταθμοί καταφέρουν να αποκτήσουν αντίστοιχο χαρακτήρα, θα προσδώσουν «πραγματικό αναπτυξιακό χαρακτήρα» στον ελληνικό σιδηρόδρομο.

Ο γραμματέας της ΝΔ αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό που είχε παρουσιαστεί περίπου πριν από έναν χρόνο για τη μελλοντική εικόνα των μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών της χώρας.

Όπως είπε, όταν παρουσιάστηκαν οι σχετικές οπτικές απεικονίσεις, αρκετοί τις είχαν χαρακτηρίσει «σενάριο επιστημονικής φαντασίας», υποστηρίζοντας ότι «αυτά δεν θα γίνουν ποτέ στην Ελλάδα».

«Δεν είναι έτσι», υπογράμμισε ο κ. Κυρανάκης, σημειώνοντας ότι μέσα στον τελευταίο χρόνο η συγκεκριμένη προσπάθεια προχώρησε και τους τελευταίους τρεις μήνες επιταχύνθηκε περαιτέρω.

«Οι σταθμοί παίρνουν ζωή», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι προτάσεις που παρουσιάζονται από τη διοίκηση της Hellenic Rail Estate «δίνουν ελπίδα, δίνουν ζωή» σε έναν τομέα που, όπως ανέφερε, έχει δοκιμαστεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια.

«Να δίνουμε αξία στην περιουσία των Ελλήνων»

Ο κ. Κυρανάκης συνεχάρη τη διοίκηση της ΓΑΙΑΟΣΕ για τη νέα της ταυτότητα ως «Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα – Hellenic Rail Estate», υπογραμμίζοντας ότι η αλλαγή ονομασίας αποτυπώνει μια διαφορετική φιλοσοφία στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. «Όλη αυτή η μετονομασία είναι πάρα πολύ σωστή», είπε, τονίζοντας ότι ο βασικός στόχος είναι «να δίνουμε αξία στην περιουσία των Ελλήνων».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η νέα κατεύθυνση μπορεί να δώσει «νέα ορμή» στην εταιρεία, ώστε μια κατάσταση που παρέμενε στάσιμη για πολλές δεκαετίες να αποκτήσει σαφή στόχο και συγκεκριμένο αναπτυξιακό προσανατολισμό.

Αναφορά στα μισθώματα και τις επαναδιαπραγματεύσεις

Ο γραμματέας της ΝΔ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη διαχείριση των μισθώσεων των ακινήτων της ΓΑΙΑΟΣΕ κατά την προηγούμενη περίοδο. Όπως υποστήριξε, ορισμένες από τις συμφωνίες που παραλήφθηκαν είχαν «εξευτελιστικά» χαμηλά μισθώματα, ενώ σημείωσε ότι στη συνέχεια οι συμφωνίες «επαναδιαπραγματεύτηκαν μία προς μία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος ήταν τα μισθώματα που εισπράττει το Ελληνικό Δημόσιο από τα χιλιάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα να ανταποκρίνονται πλέον στις τιμές της αγοράς. «Αυτό δημιουργεί αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας τα αυξημένα έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας με τη δυνατότητα υλοποίησης νέων επενδύσεων και παρεμβάσεων.

Μεταξύ άλλων, συγχαίροντας τη διοίκηση και τις ομάδες του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης. «Αυξάνουν την περιουσία των Ελλήνων. Δίνουν αξία στην προσπάθεια των Ελλήνων όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε, περιγράφοντας τον στόχο της νέας στρατηγικής για τα σιδηροδρομικά ακίνητα.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ