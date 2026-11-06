Κ. Κυρανάκης: Οι Έλληνες αγοράζουν διπλάσια ακίνητα σε σχέση με το 2018 – Δεν πείθει η καταστροφολογία της Αριστεράς

Στην αύξηση των αγοραπωλησιών ακινήτων στην Ελλάδα, από 79.000 το 2018 σε 145.000 το 2024, αναφέρθηκε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Επικαλούμενος στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κ. Κυρανάκης συνέδεσε την αύξηση των συναλλαγών και την οικοδομική δραστηριότητα με την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Εκτίμησε, μάλιστα, ότι τα στοιχεία για το 2025 και το 2026 θα καταγράψουν περαιτέρω αύξηση. «Και θα δείτε, το ’25 και το ’26 θα είναι πολύ περισσότερα», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στεγαστική κρίση είναι υπαρκτό πρόβλημα και ότι υπάρχουν πολίτες που δυσκολεύονται και χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Και τόνισε την ανάγκη να αυξηθούν κι άλλο οι μισθοί, οι συντάξεις και τα εισοδήματα, επισημαίνοντας: «Η Ελλάδα έχει μπει σε μια τροχιά ανάπτυξης και ανόδου».

Για τη φοιτητική στέγαση, κάλεσε τις οικογένειες να αξιοποιήσουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για φοιτητές που συγκατοικούν. «Είναι ένα σημαντικό βοήθημα, δεν είναι λίγα τα χρήματα, για να μπορούν να έχουν ελάφρυνση και ανακούφιση στη στεγαστική τους δαπάνη», σημείωσε.

Ο κ. Κυρανάκης άσκησε κριτική στην Αριστερά, κατηγορώντας την ότι παρουσιάζει την εικόνα μιας Ελλάδας «φτωχοποιημένης, κατεστραμμένης». Αναφερόμενος στην παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι, υποστήριξε ότι επιδιώκει να μεταφέρει το κλίμα της Γαλλίας στην Ελλάδα και δήλωσε: «Δεν θα του περάσει».

Για τα περιστατικά βίας στα πανεπιστήμια, ζήτησε τη σύλληψη των δραστών και επέμεινε στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και ελεγχόμενης εισόδου. «Όσοι δεν πάρουν τα μέτρα τα οποία προβλέπει ο νόμος, θα τους κοπεί η χρηματοδότηση», σημείωσε, αναφέροντας ότι η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, έχει διαμηνύσει τη συγκεκριμένη θέση στους πρυτάνεις και έχει θέσει χρονοδιάγραμμα για κάθε ίδρυμα.

Υποστήριξε, επίσης, ότι από πέρσι δεν υπάρχει ενεργή κατάληψη σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. «Οποιοσδήποτε πρέπει να έχει ελεύθερη έκφραση. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα άσυλο ιδεών», υπογράμμισε.

Τέλος, αναφερόμενος σε υποθέσεις διαφθοράς και απάτης, υποστήριξε ότι η εξιχνίασή τους και οι συλλήψεις αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της δράσης των διωκτικών αρχών επί της σημερινής κυβέρνησης. «Όλες αυτές τις υποθέσεις διαφθοράς και απάτης τις καταγγείλαμε, τις εξιχνιάσαμε και οδηγήσαμε σε συλλήψεις», δήλωσε ο κ. Κυρανάκης.