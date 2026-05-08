Κ. Κυρανάκης: Νωρίτερα η έναρξη του πρώτου δρομολογίου του Μετρό Θεσσαλονίκης – Από πότε ισχύει

Αναπροσαρμογή στο πρωινό ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης δρομολογείται με στόχο τη βελτιωμένη εξυπηρέτηση των επιβατών του σιδηροδρόμου, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου.

Η παρέμβαση εστιάζει στη στενότερη διασύνδεση του μετρό με τα πρώτα πρωινά σιδηροδρομικά δρομολόγια που αναχωρούν από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, ώστε να διευκολύνεται η μετεπιβίβαση των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό, ο πρώτος συρμός του Μετρό Θεσσαλονίκης θα αναχωρεί στις 5:15 π.μ., αντί για τις 5:30 π.μ. που ισχύει σήμερα.

Η τροποποίηση αυτή αποσκοπεί στο να εξυπηρετηθούν αποτελεσματικότερα οι επιβάτες των πρωινών δρομολογίων προς Αθήνα – Λάρισα (05:55) και Έδεσσα (05:50), προσφέροντάς τους μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για έγκαιρη ανταπόκριση στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Η νέα ώρα έναρξης θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και θα παραμείνει σε εφαρμογή μέχρι νεοτέρας.

Η ρύθμιση χαρακτηρίζεται ως πρακτική παρέμβαση στην καθημερινή μετακίνηση, ανταποκρινόμενη σε αιτήματα επιβατών και εργαζομένων που αξιοποιούν συνδυαστικά μετρό και σιδηρόδρομο στις μετακινήσεις τους.