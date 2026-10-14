Κ. Κυρανάκης: Να κατευθύνουμε τους μαθητές σε επαγγέλματα που έχουν υψηλές αμοιβές

Στην ανάγκη να ενημερώνονται οι μαθητές και οι νέοι για τα επαγγέλματα που προσφέρουν σήμερα καλούς μισθούς στην Ελλάδα, ώστε να γνωρίζουν τις διαθέσιμες προοπτικές πριν κάνουν τις επιλογές τους, έδωσε έμφαση ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Εγώ θέλω να κατευθύνουμε, και εσείς ως μέσα ενημέρωσης και εμείς ως Πολιτεία, τα νέα παιδιά προς τα επαγγέλματα που σήμερα έχουν καλούς μισθούς», ανέφερε, μιλώντας στο OPEN, παραθέτοντας συγκεκριμένα παραδείγματα από τα χρηματοοικονομικά, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την πληροφορική και τη φαρμακοβιομηχανία.

Με αφορμή τις διαμαρτυρίες μαθητών και φοιτητών, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι το πιο κρίσιμο για τον ίδιο είναι «η νέα γενιά να αισθάνεται εμπιστοσύνη για την πατρίδα της». Όπως σημείωσε, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση μισθών και προσλήψεων σε μια σειρά από κλάδους, για τους οποίους χρειάζεται να υπάρχει καλύτερη ενημέρωση των νέων και των οικογενειών τους.

Οι κλάδοι και οι αποδοχές

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στη συνέντευξη, ο μέσος μισθός στα χρηματοοικονομικά διαμορφώνεται στα 3.000 ευρώ και στην ενέργεια στα 2.600 ευρώ. Για τον προγραμματισμό και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής ανέφερε μέσο μισθό 2.424 ευρώ, ενώ για τη φαρμακοβιομηχανία 2.108 ευρώ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην παραγωγή και στις εξαγωγές φαρμάκων από την Ελλάδα.

Ξεχωριστά αναφέρθηκε στις προσφερόμενες αμοιβές στη ναυτιλία. «Ας κατευθύνουμε λοιπόν τα νέα παιδιά στα καλέσματα που κάνουν οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και δίνουν μισθούς 5.000, 6.000, 7.000 ευρώ», δήλωσε.

Ο γραμματέας της ΝΔ εξήγησε ότι η αναφορά του σε συγκεκριμένους κλάδους απευθύνεται και στις οικογένειες που αναζητούν επαγγελματικές διεξόδους για τα παιδιά τους. «Ακούνε γονείς, ακούνε παππούδες, οι οποίοι θέλουν να δώσουν μια κατεύθυνση στα παιδιά τους, στα εγγόνια τους», σημείωσε, προσθέτοντας: «Δεν είναι φιλοδοξία για κάθε νέο ο κατώτατος μισθός. Η φιλοδοξία είναι να πετύχει στη ζωή».

Αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν νέοι που αισθάνονται οργή και απογοήτευση, επέμεινε στην ανάγκη να αναδειχθούν οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης στη χώρα. «Σας είπα πέντε κλάδους οι οποίοι δίνουν μια προοπτική, μια αισιοδοξία στα νέα παιδιά, τα οποία σήμερα μπορεί να αισθάνονται οργή, μπορεί να αισθάνονται απογοήτευση, να αισθάνονται ότι έχουν μπροστά τους έναν τοίχο. Υπάρχουν και αυτοί οι κλάδοι. Ας τους κοιτάξουν, να λάβουν αποφάσεις ζωής», ανέφερε.

Αύξηση εισοδημάτων και στήριξη της στέγασης

Στη συζήτηση για την ακρίβεια, ο κ. Κυρανάκης συνέδεσε την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης με την αύξηση των μισθών, αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση δεν είναι ίδια για όλους. «Κάποιοι δυσκολεύονται, κάποιοι πάνε καλύτερα», σημείωσε και προσέθεσε ότι στόχος είναι «να βοηθάμε τους περισσότερους να πηγαίνουν συνεχώς καλύτερα και να ανεβαίνουν μισθολογικά».

Ειδική αναφορά έκανε και στο κόστος στέγασης, με έμφαση στους φοιτητές. Παρέπεμψε στα προγράμματα «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», στην επιστροφή ενοικίου και στο φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές πληροφορίες συγκεντρώνονται στην ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής stegasi.gov.gr.

Για το μέγεθος του στεγαστικού προβλήματος παραδέχτηκε πως είναι μεγάλο, καταλήγοντας πώς «γι’ αυτό κάνουμε παρεμβάσεις».