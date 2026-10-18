Κ. Κυρανάκης: Δεν θα γίνει η Ελλάδα όπως οι δρόμοι των Παρισίων – Αφήσαμε πίσω τις μέρες που το Σύνταγμα καιγόταν

Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η κοινωνική ειρήνη και να αποτραπούν τα φαινόμενα βίας που καταγράφονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπογράμμισε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας,Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Με αφορμή τα επεισόδια που σημειώνονται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για μια «μαύρη μέρα για την Ευρώπη», εκφράζοντας την ανησυχία του ότι κάποιοι επιχειρούν να στρατεύσουν νέους ανθρώπους σε λογικές βίας και καταστροφών.

«Κάποιοι επιχειρούν να μεταφέρουν και στη χώρα μας εικόνες βίας και καταστροφών που βλέπουμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Η Ελλάδα, όμως, έχει αφήσει πίσω της τις σκοτεινές εποχές όπου το κέντρο της Αθήνας και το Σύνταγμα γίνονταν συχνά πεδίο επεισοδίων και καταστροφών και δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή σε αυτές τις συνθήκες», τόνισε.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με μαθητές και φοιτητές, με αφορμή τις κινητοποιήσεις στην εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, η πολιτεία οφείλει να ακούει τα αιτήματα των νέων για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και το μέλλον τους, επισημαίνοντας παράλληλα τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στις φοιτητικές εστίες και τα μέτρα στήριξης της φοιτητικής στέγης.

Αναφερόμενος στην ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι χωρίς τις κυβερνητικές παρεμβάσεις η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είχε διαμορφωθεί σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

Για τα «κόκκινα» δάνεια, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι απαιτείται ισορροπία ανάμεσα στη στήριξη όσων αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες και στην προστασία των συνεπών δανειοληπτών, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις και μέτρα ελάφρυνσης.

Όπως είπε, η συνέπεια πρέπει να επιβραβεύεται, καθώς διαφορετικά υπονομεύεται η κουλτούρα πληρωμών και επαναλαμβάνονται λάθη του παρελθόντος που οδήγησαν τη χώρα στην κρίση και τα μνημόνια.

Σχετικά με την αναφορά του πρωθυπουργού για το όριο του 25% ενόψει εκλογών, επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών εφόσον αυτό προκύψει από την ετυμηγορία των πολιτών. «Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε επίσης ότι σε μια δημοκρατία δεν υπάρχουν αναντικατάστατοι πολιτικοί και πως ένα αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα θα μπορούσε να πυροδοτήσει εσωτερικές διεργασίες. Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα σημερινά δεδομένα και το κλίμα που εισπράττει από τις περιοδείες του ανά τη χώρα δεν παραπέμπουν σε ποσοστά της τάξης του 25%, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να έχει ως βασικό στόχο την αυτοδυναμία.