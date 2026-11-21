Την ηλικιακή ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027 έθεσε ως βασικό στόχο των «Debate Playoffs» ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στους αγώνες πολιτικού διαλόγου, που διοργάνωσαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου η ΝΔ και η ΟΝΝΕΔ στα κεντρικά γραφεία του κόμματος, συμμετείχαν νέοι ηλικίας 18 έως 35 ετών από όλη την Ελλάδα, με ή χωρίς κομματική ιδιότητα.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι η ΝΔ επιδιώκει να απευθύνεται σε όλες τις γενιές, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους 18 έως 30 ετών, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν περισσότερες απαιτήσεις και διεκδικήσεις από το πολιτικό σύστημα. «Ανοίγουμε τις πόρτες μας, ανοίγουμε το κόμμα μας σε νέους ανθρώπους οι οποίοι, ανεξαρτήτως του αν έχουν μια κομματική διαδρομή μέχρι στιγμής, έρχονται εδώ, ανεβαίνουν στο βήμα, ανοίγουν το μικρόφωνο και υπερασπίζονται τις ιδέες τους», σημείωσε.

Οι διαγωνιζόμενοι αναμετρήθηκαν σε διαδοχικούς γύρους νοκ άουτ, με τον τελικό που πρόκειται να διεξαχθεί στις 17.30. Στο τέλος κάθε ολιγόλεπτου debate, η κριτική επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν υπουργοί, βουλευτές της ΝΔ και στελέχη της παράταξης, ψήφιζε ποιος θα προκρινόταν. Κριτήρια ήταν η γνώση του θέματος, η ποιότητα της επιχειρηματολογίας, η ρητορική ικανότητα, η παρουσία και η αμεσότητα. Για τους τρεις πρώτους είχαν προβλεφθεί ως έπαθλα ετήσιες συνδρομές σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης της επιλογής τους.

Στο επίκεντρο των αναμετρήσεων βρέθηκαν οι θέσεις της ΝΔ και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης. Ο κ. Κυρανάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα των νέων στελεχών να υπερασπίζονται δημόσια το κυβερνητικό έργο. «Καλό το κυβερνητικό έργο, αλλά αν το κυβερνητικό έργο δεν μπορείς να το υπερασπιστείς και δεν μπορείς να είσαι πειστικός, δυναμικός στο να το επικοινωνήσεις στους συμπολίτες σου, είναι σαν να μην υπάρχει», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής επισήμανε ότι η πολιτική σταδιοδρομία απαιτεί προσωπική προσπάθεια και τόνισε ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες και σε νέους χωρίς προηγούμενη πολιτική εμπειρία, ώστε να δείξουν τις ικανότητές τους μέσα από την αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Σε δήλωσή του για τη διοργάνωση, συνέδεσε την πρωτοβουλία και με τη συμμετοχή των νέων στα κομματικά όργανα και στα ψηφοδέλτια. «Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ακούσει τους νέους και να τους δώσει την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη γενιά τους μέσα από τα όργανα και τα ψηφοδέλτιά μας», είπε.