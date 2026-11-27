Οπρώην υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής πέρασε το πρωί το κατώφλι του Εφετείου, όπου εμφανίστηκε ενώπιον του ειδικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών, ζητώντας προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με την εμπλοκή του στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Καραμανλής, ο οποίος είχε κληθεί την προηγούμενη εβδομάδα, προσήλθε συνοδευόμενος από τον συνήγορό του και έλαβε προθεσμία για μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Ο πρώην υπουργός καλείται να δώσει εξηγήσεις για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, που αφορά φερόμενες παραλείψεις και λάθη κατά την άσκηση των καθηκόντων του και ειδικότερα τη μη ολοκλήρωση κρίσιμων έργων στο σιδηροδρομικό δίκτυο πριν από τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Παράλληλα, συνεχίζεται η ανακριτική έρευνα για τους πρώην γενικούς γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών που υπηρέτησαν την περίοδο 2016-2023, στο πλαίσιο της διερεύνησης τυχόν ευθυνών για την υπόθεση.