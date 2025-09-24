Κ. Καραγκούνης: Νέα εφαρμογή μέσω TAXIS δίνει πλήρη εικόνα του ασφαλιστικού φακέλου

Σημαντικές ανακοινώσεις για την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ αλλά και την πορεία της ψηφιακής κάρτας και τα εργασιακά δεδομένα έκανε ο υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης, τονίζοντας ότι οι ασφαλισμένοι θα έχουν πλέον πλήρη εικόνα της ασφαλιστικής τους ιστορίας μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό.

Συγκεκριμένα, η νέα εφαρμογή θα επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν το εργασιακό και ασφαλιστικό τους προφίλ και μεταξύ άλλων πληροφορίες όπως πόσες ώρες έχουν εργαστεί, ποιο είναι το δηλωμένο εισόδημά τους, τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργοδότης, την ημερομηνία συνταξιοδότησης και τυχόν οφειλές.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ήδη με τους κωδικούς Taxisnet μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε βασικά στοιχεία, ενώ το 2026 αναμένεται η πλήρης λειτουργία της εφαρμογής.

«Όλα ψηφιοποιούνται, πάνω από 53 εκατομμύρια σελίδες έχουν ήδη περάσει σε ψηφιακή μορφή, γεγονός που θα επιταχύνει την έκδοση επικουρικών και διαδοχικών συντάξεων», σημείωσε ο υφυπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τρίτης.

Επιπλέον, θα είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικών, η υποβολή αιτήσεων για επιδόματα ή η τροποποίηση στοιχείων απευθείας από το σύστημα, ενώ οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να παρακολουθούν και να εξοφλούν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέσω της εφαρμογής.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Αύξηση υπερωριών και προστασία των εργαζομένων

Στο θέμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ο υφυπουργός ανέφερε ότι το πρώτο επτάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 1,5 εκατομμύριο περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το 2024, με προοδευτική αύξηση ανά μήνα.

Η εφαρμογή προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης μισθού λόγω δηλωμένων υπερωριών θεωρείται ρητά βλαπτική μεταβολή σύμφωνα με τον νόμο. Παράλληλα, η ψηφιακή κάρτα καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας, αποτρέποντας καταχρηστικές πρακτικές, όπως η δήλωση εργασίας σε ημέρες ρεπό ή άδειας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έχει πλέον τη δυνατότητα να παρακολουθεί 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε πραγματικό χρόνο, ενώ οι έλεγχοι έχουν αυξηθεί κατά 40%, φτάνοντας πλέον πάνω από 80.000 ελέγχους το 2025.

Νέες θέσεις εργασίας και μείωση της ανεργίας

Στο μεταξύ, τα στοιχεία για την αγορά εργασίας δείχνουν σημαντική πρόοδο. Το επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025 καταγράφηκαν 319.843 νέες θέσεις εργασίας, με την ανεργία να φτάνει στο 8%, τη χαμηλότερη των τελευταίων 17 ετών. Από αυτές, το 77% αφορά πλήρη απασχόληση, ποσοστό ρεκόρ για τη χώρα.

Ο υφυπουργός επεσήμανε ότι η ψηφιακή καταγραφή της εργασίας, μέσω της κάρτας εργασίας, επιτρέπει πλήρη έλεγχο του χρόνου εργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης, προστατεύοντας ουσιαστικά τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη

Τέλος, ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στην υπόθεση των Τεμπών και της απεργία πείνας που κάνει ο Π. Ρούτσι στο Σύνταγμα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη, αλλά δηλώνει την πλήρη στήριξή της στους γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους.

«Η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία έχουν τη δική τους διαδικασία. Προφανώς για να εξεταστεί ένα αίτημα πρέπει να κατατεθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες», είπε, προσθέτοντας ότι το αίτημα εκταφής μπορεί να αξιολογηθεί από τον πρόεδρο Εφετών και να απαντηθεί άμεσα από τα δικαστήρια.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στους γονείς, χωρίς να παραβιάζει τη δικαστική διαδικασία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη νομιμότητα και τη διαφάνεια.